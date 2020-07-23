Колектори дзвонять по чужому кредиту: що робити і куди звертатися

Під час карантину багато людей втратили роботу або були вимушені піти в простій і жити на ті кошти, які в них залишилися. Звичайно, далеко не у всіх були заощадження на випадок надзвичайної ситуації.

Тому громадяни зверталися до кредитних спілок, аби хоч якось пережити скрутні часи. Проте коли настав час повертати гроші, далеко не всіх боржників змогли знайти.

Водночас, деякі українці почали отримувати погрози через те, що їхній сусід або знайомий взяв кредит і відмовляється сплатити борг.

Факти ICTV розповідають, чому кредитні спілки “тероризують” сусідів замість боржників і як це зупинити.

Борг у сусіда

Колекторський ринок в Україні досить молодий і поки на ньому не сформувалася певна культура, тому коли боржник тривалий час не повертає кошти і на нього не можуть вийти, починають турбувати людей, які не знають про відповідний кредит.

Так сталося з головним редактором сайту Факти ICTV Антоном Світличним, який навіть не підозрював про те, що його сусід, про якого він вже давно не чув, не повертає кредит. Він дізнався про борг лише після того, як йому почали дзвонити з компанії Cash Berry і вимагали, щоб він передав сусіду повідомлення про те, що необхідно повернути гроші.

Чоловіку надходили дзвінки з повідомленням про те, що у випадку відмови передати боржнику повідомлення, він порушуватиме закон. І відповідна акція була не одноразовою.

– Мені зателефонував представник компанії Cash Berry, представився Ігорем Шевцовим і наполегливо рекомендував мені передати інформацію про борги сусідові за місцем прописки. Причому представник цієї компанії навіть не поцікавився, чи живу я за адресою прописки. Крім того, мною не надавався дозвіл на використання та оброблення особистих даних. Після цього почалися численні СМС-повідомлення і дзвінки з погрозами погасити борг і не порушувати закон. Хоча жодного відношення ані до кредиту, ані до сусіда я не маю, – розповідає Антон.

У коментарі Фактам ICTV адвокат Петро Сергєєв заявив, що такі дії колекторів можна розцінювати за Кримінальним кодексом.

– Якщо ви не брали кредит, дзвонять колектори і кажуть, що ваш сусід позичав гроші і тепер ви повинні з цим розбиратися, то фактично це можна розцінювати як примушування до виконання цивільно-правового обов’язку або зобов’язання на що є стаття Кримінального кодексу України. Також такі дії можна розцінювати як шахрайство, вимагання або порушення права на недоторканність життя, – каже адвокат.

Антону постійно дзвонили з різних телефонів та надходили СМС з вимогою зв’язатися з сусідом. Навіть після спроби вирішити все мирно і пояснити, що у нього взагалі немає змоги повідомити відповідну інформацію боржнику, адже він давно не живе за вказаною адресою, дзвінки і погрози не припинилися.







Як в Україні змушують повертати кредит через сусідів і як з цим боротися / 2 фотографии

Лише офіційний лист на адресу компанії допоміг зупинити “лавину” дзвінків та СМС.

У відповіді Фактам ICTV компанія, яка тривалий час дзвонила Антонові, повідомила, що веде свою діяльність в рамках чинного законодавства.

У Cash Berry наголошують, що можуть використовувати контактні дані, які залишив боржник для того, щоб зв’язатися з ним і намагатися повернути гроші. Однак цікавим є те, що людина також може залишити телефони контактних осіб, яким жодним чином не повідомляють про це.

Антон впевнений в тому, що його номер телефону в компанії отримали не через сусіда, адже вони не спілкувалися близько 20 років. А тому ця людина не повинна знати його контактні дані.

І схожа ситуація – не рідкість в Україні. Інколи боржникам надходять десятки дзвінків щодня за борг у 10 копійок, закритий кредит, чужий борг тощо. Звичайно, мало хто “радий” такому телефонному тероризму, особливо коли причин для нього немає.

Та чи мають взагалі колектори та кредитні спілки право на дзвінки тим, хто не знав про борг і жодним чином не зобов’язувався відповідати за дії людини, яка позичала гроші?

Право на вимагання боргів

Колекторські компанії і відповідні відділи кредитних спілок мають право на те, щоб вимагати у боржників повернути кошти. Але стосуватися це має виключно боржника та людей, які виступають поручителями.

Навіть якщо це ваш рідний брат, колектори не мають права щоденно вам дзвонити, аби вимагати повернути певну суму грошей. Якщо ж йдеться про дружину або чоловіка, то тут ситуація інша і кредитні спілки можуть вимагати у вас повернути його чи її борг. А якщо реакції не буде, то справа може дійти і до суду.

Також проблеми для вас є у тому випадку, якщо ви унаслідували борг родича після його смерті. В такому випадку доведеться повертати борг, навіть якщо ви не знали про нього.

В будь-якому іншому випадку жодна кредитна спілка і колекторська компанія не мають права турбувати вас, коли хтось із ваших знайомих, родичів, сусідів по будинку тощо взяли борг і не повертають його.

Вони можуть лише спробувати знайти боржника власними силами, користуючись наданою на оброблення інформацією та іншими законними методами.

Джерело Фактів ICTV в колекторської компанії заявило, що навіть при вказуванні номерів третіх осіб, колектори не мають права вступати в контакт з ними, якщо вони самі не давали угоду на оброблення даних.

Головне у такому випадку пам’ятати про 32 статтю Конституцію України, в якій йдеться про те, що ніхто не має права втручатися в особисте і сімейне життя людини. Виключення можливі лише тоді, коли на перший план виходять національні інтереси, економічний добробут та права людини.

Тобто, відповідне тероризування колекторами можна розцінювати, як втручання в особисте життя у тому випадку, якщо ви не погоджувалися на оброблення вашої інформації, а колектори самі знайшли вас і якимось чином пов’язали із боржником.

Тоді можна сміливо звертатися до суду із вимогою припинити телефонний тероризм. У коментарі Фактам ICTV адвокат Іван Ліберман заявив, що можна розраховувати не лише на припинення дзвінків, але й компенсацію.

– Потерпілий може розраховувати на будь-які матеріальні збитки. Наприклад, за наявності чеків, квитанцій про те, що людина витратила кошти на заспокійливе, снодійне, надання психологічної допомоги. Все це підлягає компенсації. Також підлягає компенсації і надання правової допомоги комерційним адвокатом. Щодо компенсації моральної шкоди. Лише суд встановлює розмір відшкодування моральної шкоди. Це може бути як кілька тисяч гривень, так і 100 тис. грн, – пояснює Ліберман

Окрім суду, є й менш радикальні варіанти. Наприклад, дочекатися коли колектори зрозуміють, що дзвінки не дадуть результату. Однак “чекати біля моря погоди” можна й кілька місяців.

Також ви можете самі звернутися до колекторів та спробувати вирішити проблему напряму. Головне, щоб вони пішли на контакт.

Спілкування з кредиторами

Після початку дзвінків від колекторів головне – не нервувати. Ви чудово знаєте, чи зверталися ви до кредитних фірм за грошима, купували щось в кредит, тому жодні погрози з іншого боку слухавки не повинні вас насторожувати.

Не варто одразу переривати виклик, якщо ви спілкуєтеся з колектором, а не з автоматичним повідомленням про борги. Якщо ж представники колекторської фірми або кредитної спілки навіть не намагаються додзвонитися до вас, то потрібно самому піти на контакт, щоб дізнатися:

хто вас турбує (назва організації);

причину дзвінків, про який борг йдеться;

хто боржник;

звідки у них ваші контактні дані;

вимагайте надіслати документи, які підтверджують ваші боргові зобов’язання;

вимагайте надання документів, які дають право вимагати повернення боргу (якщо дзвонить представник кредитора).

– Спочатку можна спробувати з ними (колекторами, – Ред.) поспілкуватися. Якщо дзвонить автовідповідач, то спробуйте знайти контакт цієї фінансової компанії або колекторів і зв’язатися з ними. Потрібно пояснити всю ситуацію. Однак це працює дуже рідко, – каже Сергєєв.

Після цього варто проаналізувати інформацію і дізнатися, чи можуть у цій ситуації колектори взагалі турбувати вас щодо відповідного боргу. Якщо ж ні, то пояснити ситуацію і попросити, аби більше дзвінки на цей номер телефону не надходили.

– Незалежно від того, чи наявний борг, чи людина не є боржником, однак телефонують до знайомих, родичів, близьких, сусідів тощо і в такий спосіб повідомляють персональні дані цієї людини, то я раджу звертатися до правоохоронців і відкрити кримінальне провадження за незаконне використання персональних даних. Якщо ж правоохоронці його добровільно не відкриють протягом 24 годин, тоді потрібно оскаржити бездіяльність поліцейських протягом 10 днів і отримати ухвалу суду про необхідність внесення відомостей в ЄРДР, – розповідає Ліберман.

Колектор також радить спочатку зв’язатися з компанією, щоб пояснити ситуацію. Сказати, що ви є третьою особою і не контактуєте з даною людиною, тому дзвінки і СМС вам ні до чого не приведуть.

Однак інколи і такий підхід не гарантує того, що колектори перестануть турбувати вас через чужий борг. В такому випадку Сергєєв рекомендує звернутися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини і відстоювати позицію, що використання номера телефону є порушенням закону.

– Можна написати лист уповноваженому Верховної Ради з прав людини, оскільки номер телефону вважається персональними даними, якщо він не був зазначений, наприклад, в соціальних мережах або на інших загальнодоступних ресурсах, – пояснює адвокат.

Якщо ж і це не допоможе припинити спілкування з надокучливими кредиторами, то доведеться писати заяву до суду. Однак варто готуватися до того, що справу розглядатимуть дуже довго – від кількох місяців до кількох років.

Головне підходити до цієї проблеми з холодною головою і не нервувати через неї, адже без наявності кредиту, колектори вам нічого не зроблять. А якщо справу не вдасться вирішити мирно, то йти в поліцію.

З плином часу колектори навчаться працювати без залякувань людей, яких борг не стосується. В наших руках – робити все, щоб їхні тактики не діяли і відходили у минуле.

Владислав Бомбела