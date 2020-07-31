Фармак и Музей науки стали партнерами

Фармацевтическая компания Фармак стала партнером Музея науки.

Музей науки Созданный Малой академией наук Украины совместно с агентством Gres Todorchuk при поддержке Министерства образования и науки Украины.

Музей науки откроется осенью 2020 году в новом павильоне Наука на ВДНХ. Среди развлечений будут: езда на велосипеде с квадратными колесами, космическое путешествие, более 120 интерактивных экспонатов и инсталляций. Кроме того, есть отдельная зона пространства посвящена украинским ученым.

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Экспозиция музея состоит из 7 блоков: выставка Странная материя канадского научного и исследовательского центра Ontario Science Center; выставки Великие изобретения, Человек, Акустика и Оптика польской компании Strong Interactions, инсталляция увеличенной копии клетки человека — Фармак.

В этом году Фармак отмечает свой 95-летний юбилей. Для нас символично принять участие в проекте создания Музея науки, организованного МАН, потому что слоган нашего юбилейного года — Science Inside. Ведь наука и Фармак неразрывны. У нас работают 150 ученых, из которых 40 кандидатов наук и 5 докторов наук. В инновации и развитие ежегодно мы инвестируем около 95% прибыли. В этой сумме есть и доля инвестиций в научное развитие компании. Уже несколько лет Фармак проводит Школу молодого ученого со стремлением возродить научный потенциал нашей страны. К юбилею мы совместно с издательством Основы выпустили книгу Будет тебе наука. В ней мы рассказываем о 30 современных украинских ученых, которые делают мировую науку. Главная цель проекта — популяризация науки и развитие научного потенциала Украины. Чтобы молодые ученые видели перспективы для своего развития в пределах родины и не переезжали границу. Уверена, что подобные проекты смогут разжечь у молодежи любовь к науке и желание развиваться в этом направлении, а государство будет работать над созданием условий для укрепления и развития нашего научного потенциала. Нам есть куда стремиться, ведь сегодня Украина занимает 42 место в рейтинге стран мира по научно-исследовательской активности, — отметила Елена Зубарева, руководитель департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО Фармак.

Совместная работа МАН и Фармак над проектом Музей науки является логичным продолжением успешной коллаборации, начатой ранее. Ведь Фармак – первая украинская фармацевтическая компания, которая в январе 2020 года подписала меморандум про сотрудничество с Малой академией наук Украины.

Во время карантина в пространстве предусмотрены усиленные меры безопасности, рекомендованные МОЗ Украины, а именно: вход в масках, ограничение количества посетителей благодаря предварительному приобретению билетов с фиксированным временем, дезинфекция интерактивных элементов экспонатов и других поверхностей.

Ранее сообщалось, что Фармак уменьшил потребление газа на 76%, электроэнергии на 64%.