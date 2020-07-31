Фармак та Музей науки стали партнерами

Фармацевтична компанія Фармак стала партнером Музею науки, який створений Малою академією наук України разом з агентством Gres Todorchuk за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Музей науки відкриється восени 2020 року в новому павільйоні Наука на ВДНГ. Серед розваг будуть: їзда на велосипеді з квадратними колесами, космічна подорож, понад 120 інтерактивних експонатів та інсталяцій. Крім того, є окрема зона простору присвячена українським вченим.

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Експозиція музею складається з 7 блоків: виставка Дивна матерія канадського наукового та дослідного центру Ontario Science Center; виставки Великі винаходи, Людина, Акустика та Оптика польської компанії Strong Interactions, інсталяція збільшеної копії клітини людини, до якої можна заглянути і побачити, що відбувається всередині.

Цього року Фармак відзначає свій 95-річний ювілей. Для нас символічно взяти участь у проекті створення Музею науки, організованого МАН, тому що слоган нашого ювілейного року – Science Inside. Адже наука і Фармак є нерозривними. У нас працюють 150 вчених, з яких 40 кандидатів наук і 5 докторів наук. У інновації і розвиток щорічно компанія інвестує близько 95% прибутку. В цій сумі є й доля інвестицій у науковий розвиток компанії. Вже декілька років ми проводимо Школу молодого вченого із прагненням відродити науковий потенціал нашої країни. До ювілею ми спільно з видавництвом Основи випустили книгу Буде тобі наука. В ній ми розповідаємо про 30 сучасних українських вчених, які роблять світову науку. Головна мета проекту – популяризація науки і розвиток наукового потенціалу України. Щоб молоді вчені бачили перспективи для свого розвитку в межах батьківщини і не переїжджали закордон. Впевнена, що подібні проекти зможуть розпалити у молоді любов до науки і бажання розвиватись у цьому напрямі, а держава буде працювати над створенням умов для зміцнення і розвитку нашого наукового потенціалу. Нам є куди прагнути, адже сьогодні Україна займає 42 місце в рейтингу країн світу з науково-дослідницької активності, – зазначила Олена Зубарєва, керівник департаменту корпоративних комунікацій та сталого розвитку АТ Фармак.

Спільна робота МАН та Фармак над проектом Музей науки є логічним продовженням успішної колаборації, започаткованої раніше. Адже Фармак – перша українська фармацевтична компанія, яка у січні 2020 року підписала меморандум про співпрацю з Малою академією наук України.

Під час карантину в просторі передбачено посилені заходи безпеки, рекомендовані МОЗ України, а саме: вхід у масках, обмеження кількості відвідувачів завдяки завчасному придбанню квитків із фіксованим часом, дезінфекція інтерактивних елементів експонатів й інших поверхонь.

Раніше повідомлялося, що Фармак зменшив споживання газу на 76%, електроенергії на 64%.