ОПЗ может проработать еще более 15 лет — партнеры АГТ Горбуненко и Колот

АО Одесский припортовый завод может проработать 10-15 лет или даже больше, поскольку прошел модернизацию в 2000-х годах. Его продукция еще долго будет востребована за рубежом, а производимый карбамид будет использоваться для дальнейшего изготовления других товаров.

Такое мнение выразили Александр Горбуненко и Владимир Колот, основатели и партнеры компании Агро Газ Трейдинг, являющейся поставщиком давальческого сырья для ОПЗ, в интервью ExPro Consulting.

— Завод прошел модернизацию в 2000-х годах. Он спокойно может работать 10-15 лет или даже больше. Конечно, технология не последнего поколения и продукт, производимый ОПЗ, тоже. ОПЗ изготоляет приллированный карбамид, а еще есть гранулированный. Сама технология производства позволяет сохранить азотсодержащее вещество внутри более длительное время и прочность гранул в гранулированном карбамиде выше, — отметил Александр Горбуненко.

Приллированный карбамид частично разрушается при транспортировке от частых пересыпаний. Однако в случае с ОПЗ готовый карбамид сразу же попадает на судно, минуя этапы автомобильной и железнодорожной транспортировки. Это позволяет лучше сохранить продукт.

Читайте: Завод Океан готов восстановить мосты, разрушенные наводнением на Западной Украине

Владимир Колот добавил, что различие между приллированым и гранулированным карбамидом еще и в том, что гранулированный может иметь нужные для клиента размеры — от 1 до 4 мм, а приллированный выпускается с нормой размера около 2,5 мм. Теоретически, в перспективе развития рынка такой продукт может потерять свою популярность, возможно, через 15 лет.

— Некоторые страны третьего мира еще очень долго будут использовать этот продукт. К тому же, карбамид — это сырье для изготовления красок, пластмассы, взрывчатки и других продуктов химической отрасли. Комплексные минеральные удобрения, например КАС, также производят, используя карбамид, — подчеркнул Колот.

ОПЗ возобновил производственный процесс в августе 2019 года после полуторагодичного простоя. По давальческому контракту с АГТ завод переработал уже 656 млн куб. м, из которых было произведено 796 тыс. тонн карбамида и 90 тыс. тонн аммиака.

К слову, Одесский припортовый завод опубликовал отчетность по итогам второго квартала 2020 года.

Фото: ExPro Consulting