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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Каріна Зуєва |

ОПЗ отчитался о результатах работы во втором квартале 2020

Одесский припортовый завод опубликовал отчетность по итогам второго квартала 2020 года. Исходя из опубликованных данных, прибыль завода составила 27,7 млн грн без учета курсовых разниц, а чистый доход от реализации продукции составил 504,6 млн грн.

У травні Одеський припортовий завод заощадив 17,5 млн грн на закупівлях

За период апрель-июнь заводом было произведено 210,6  тыс. т карбамида и 141 тыс. т аммиака, из них товарного аммиака — 20,6 тыс. т. Фонд оплаты труда по сравнению с первым кварталом возрос на 30%. Налоговые отчисления составили 141,1 млн грн, что на 6% больше по сравнению с первым кварталом 2020.

Имевшее место укрепление гривны во втором квартале позволило сократить долги перед холдингом Ostchem ltd на 3,4%, до 8,8 млрд грн.

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Во втором квартале 2020 производились запланированные работы по модернизации агрегата №2 по производству аммиака, а также были проведены подготовительные работы и профинансирован плановый капитальный ремонт агрегата №1 по производству карбамида. Ремонт агрегата №1 стартовал 5 июля.

Ранее сообщалось, что заинтересованные группы пытаются дестабилизировать работу ОПЗ, оказывая давление на членов правления завода и осуществляя информационные атаки.

По мнению и.о. директора ОПЗ Николая Синицы, ситуация связана с процедурой конкурсного отбора и определения заказчика по переработке сырья и отгрузке готовой продукции для ОПЗ, ко второму этапу которого не были допущены компании, не имеющие опыт продаж минеральных удобрений.

Напомним, ранее мы писали о том, что бизнес-модель сотрудничества ОПЗ и АГТ интересна для обеих сторон.

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