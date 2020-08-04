Президент США Дональд Трамп заявил, что китайское приложение TikTok прекратит свою деятельность в США, если компания не продаст свои подразделения американцам. Запрет продлится до 15 сентября.

Также Трамп поддержал переговоры компании Microsoft о покупке TikTok.

— Я установил дату — 15 сентября, и с этого момента в Соединенных Штатах у них не будет бизнеса. Они прекратят свою деятельность 15 сентября, если Microsoft или кто-то еще не сможет их купить и договориться о сделке, — заявил Трамп.

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TikTok могут запретить в США

Соединенные Штаты Америки планируют запретить использование социальной сети TikTok. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео 7 июля.

Китайская компания ByteDanc собирает персональные данные пользователей, к которым правительство Китая может получить доступ.

Против приложения было начато официальное расследование по соображениям национальной безопасности США.