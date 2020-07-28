В Египте к двум годам лишения свободы приговорили пятерых девушек-блогеров.

Их признали виновными в торговле людьми и пропаганде аморальности. Девушек обязали заплатить также штраф. Каждой придется отдать по 300 тыс. египетских фунтов ($18, 7 тыс.)

20-летнюю Ханин Хоссам суд приговорил к лишению свободы за то, что она предлагала девушкам знакомиться с мужчинами через видеоприложение. За это она получала денежное вознаграждение.

Читайте: Пережила две эпидемии: в США от Covid-19 выздоровела 108-летняя женщина

Ее подругу Маваду Аль-Адхам обвинили в том, что она распространяла неприличные видео и фото на своих страницах в Instagram и TikTok.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от موده الادهم — Mawada Eladhm (@mawada_eladhm) 2 Мар 2020 в 9:28 PST

Троих девушек суд признал виновными в том, что они помогали своим подругам вести эти аккаунты.

Недавно на Гавайях арестовали туриста из США. Он вместо соблюдения карантина опубликовал серию пляжных фотографий Instagram. Турист нарушил обязательный 14-дневный карантин, введенный на острове из-за пандемии Covid-19.

Источник: Sky News