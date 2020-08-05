Можно ли отказаться стать крестными родителями — объяснение ПЦУ

Люди, которые не готовы согласиться стать крестными родителями, не совершают греха, отказываясь выполнить эту миссию.

В то же время люди, которые не выполняют свои обязанности крестных родителей после Крещения ребенка, делают перед Богом грех, заявили в Православной церкви Украины.

Между ребенком и крестными родителями возникают особые духовные отношения, объяснили в ПЦУ.

Для того, чтобы в будущем стать крестными родителями и выполнить миссию духовного опекуна, нужно работать над собой, “совершенствоваться”, отметили в церкви.

Но тем людям, которые морально и духовно не готовы к этому, лучше откровенно объяснить причину своего отказа, заключили в ПЦУ.

Читайте: Как была восстановлена автокефалия ПЦУ

Более трети украинцев считают себя православными

Согласно последним оценкам, православными себя считают 79,3% граждан Украины.

34,3% респондентов относят себя к ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием.

Почти 22% назвали себя православными без конкретизации.

К Украинской православной церкви Московского патриархата, которую возглавляет митрополит Онуфрий, причисляют себя 15,4% украинцев, к Греко-католической церкви — 8,4%.