Чи можна відмовитися стати хрещеними батьками – пояснення ПЦУ

Люди, які не готові погодитися стати хрещеними батьками, не вчиняють гріха, відмовляючись виконати цю місію.

Водночас люди, які не виконують свої обов’язки хрещених батьків після Хрещення дитини, роблять перед Богом гріх, заявили у Православній церкві України.

Між дитиною та хресними батьками виникають особливі духовні стосунки, пояснили в ПЦУ.

Для того, щоб у майбутньому стати хрещеними батьками та виконати місію духовного опікуна, потрібно працювати над собою, “вдосконалюватися”, наголосили в церкві.

Але тим людям, які морально та духовно не готові до цього, краще відверто пояснити причину своєї відмови, підсумували в ПЦУ.

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Більше третини українців вважають себе православними

Згідно з останніми оцінками, православними себе вважають 79,3% громадян України.

34,3% респондентів відносять себе до ПЦУ на чолі з митрополитом Епіфанієм.

Майже 22% назвали себе православними без конкретизації.

До Української православної церкви Московського патріархату, яку очолює митрополит Онуфрій, зараховують себе 15,4% українців, до Греко-католицької церкви — 8,4%.