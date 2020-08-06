ОГХК не продає продукцію Кримському Титану – голова компанії Пітер Девіс

АТ Об’єднана гірничо-хімічна компанія не продає концентрат ільменіту підприємству Кримський Титан, як і іншим підприємствам на тимчасово окупованій РФ території АР Крим. Про це заявив в.о. голови правління ОГХК Пітер Девіс.

– Поширення фейків про те, що ОГХК веде господарську діяльність з Кримським Титаном або будь-якими іншими компаніями, розташованими на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, є частиною проплаченої інформаційної кампанії. Мета якої – дестабілізувати ОГХК і перешкодити процесу підготовки підприємства до приватизації, – підкреслив Девіс.

За його словами, продукція ОГХК була реалізована німецькому контрагенту та принесла ОГХК на 10 млн грн більше, ніж міг принести контракт на продаж концентрату, укладений старим менеджментом підприємства. У новому договорі також скоротився період післяплати – зі 120 до 15 днів. Голова компанії відзначив, що контрагент уже виконав свої зобов’язання.

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ОГХК працює за новими контрактами з надійними контрагентами на більш вигідних для підприємства умовах. Паралельно з цим ведеться робота зі стягнення заборгованостей з боржників за контрактами, укладеними екс-менеджментом підприємства.

ОГХК є одним з найбільших у світі виробників титанової сировини та перебуває в управлінні Фонду держмайна України. Підприємство входить до переліку об’єктів великої приватизації. До ОГХК проявляють інтерес інвестори з Австрії, Японії, ОАЕ та інших країн.

До слова, Фонд державного майна України провів аукціон з продажу 100% пакету акцій АТ Готель Дніпро. Готель продано за 1 млрд 111 млн грн.

Фото: РБК-Україна