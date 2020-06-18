Вольногорский ГМК возобновил работу по новым условиям контрактов

Филиал Объединенной горно-химической компании Вольногорский горно-металлургический комбинат возобновил работу по новым контрактам, предусматривающим полную предоплату за продукцию предприятия.

Работа Вольногорского горно-металлургического комбината была приостановлена после распоряжения в. и. о. главы ОГХК Питера Девиса о запрете отгрузки продукции ОГХК по контрактам, заключенным старым менеджментом по ценам ниже рыночных, которые также несли в себе угрозу полного отсутствия оплаты.

— За период остановки производства руководству ОГХК удалось найти новых надежных контрагентов, сотрудничество с которыми будет происходить на выгодных условиях в диапазоне средних и выше средних рыночных цен. Это позволит капитализировать предприятие накануне приватизации и обеспечит возможность постепенно повышать зарплату сотрудникам филиалов, — отмечают в компании.

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Теперь контракты предприятия заключаются только напрямую с покупателями без привлечения посредников. Главное условие поставок — полная предоплата без возможности отсрочки платежей.

— Сейчас мы уже имеем достаточный пул надежных клиентов, с которыми начинаем сотрудничать. Соответственно, это дает нам возможность восстановить производство даже раньше запланированных сроков, — сообщил Артур Сомов, заместитель в. и. о. главы ОГХК.

Отметим, что ОГХК, в состав которого входят Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, входит в перечень предприятий большой приватизации. ОГХК является одним из крупнейших производителей титанового сырья в мире.

Источник: Фонд государственного имущества