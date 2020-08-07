Танкер Делфи продолжает лежать возле берегов Одессы после того, как в ноябре 2019 года сел на мель в Черном море.
С тех пор несколько раз фиксировалось вытекание в море нефтепродуктов. Пляж Дельфин, где лежит танкер, пришлось закрыть.
Весной 2020 года звучали обещания убрать корабль до начала туристического сезона.
Три безуспешные попытки поднять танкер было у Молдовы, как судовладельца, но с 27 июля операция по подъему аварийного судна перешла под контроль Администрации морских портов Украины.
27 июля прошел брифинг председателя Одесской ОГА Максима Куцого и председателя ААМПУ Александра Голодницкого, которые рассказали, что планируют делать с танкером.
По их словам, уже есть предложение от турецкой компании, которая собирается разрезать танкер на две части и убрать сначала носовую, а затем кормовую часть судна.
Экологи бьют тревогу, что подобные действия могут привести к сильному загрязнению окружающей среды.
Председатель общественной организации Зеленый лист Владислав Балинский считает, что у АМПУ до сих пор нет плана действий относительно того, как из танкера убрать нефтепродукты.
— За восемь месяцев, прошедших с момента катастрофы, никто ничего не сделал ни для дегазации судна и удаления из его танков нефтепродуктов, ни для удаления самого затонувшего танкера из акватории пляжа.
Этим было нарушено не только действующее законодательство, которое защищает экологические права украинцев, но и международную Конвенцию по предотвращению загрязнения с судов MARPOL 73/78, стороной которой является Украина и которую она обязана выполнять, — сказал он.
По его мнению, все действия относительно танкера Делфи были неверными, начиная с того, что не стоило ждать действий от судновладельца.
Балинский рассказал, что изначально к танкеру необходимо было относиться, как к пиратскому судну, поскольку у него с 2018 года просрочены документы, поэтому он не находится под юристдикцией Молдовы.
На поднятие танкера выделено 24,6 млн грн. Балинский прогнозирует, что сумма увеличится до 50 млн грн, а до исполнителя работ дойдет лишь 7 млн, что означает экономию на всех материалах и некачественную работу.
— АМПУ пытается упростить себе задачу и ставит 25 млн грн за опасное поднятие танкера. Активисты неоднократно обращались с требованием найти альтернативные способы поднятия, которые могут быть дешевле от 8 до 20 раз. Предложения экологов даже не рассматривались руководством АМПУ, — сказал он.
5 августа закончился срок предоставления предложений по подъему танкера.
Министр инфрастуктуры Владислав Криклий надеется, что Делфи поднимут через неделю.Читайте: Признал вину: капитану затонувшего Делфи вынесли приговор В Одессе из танкера Делфи продолжают вытекать нефтепродукты Как спасали экипаж танкера Делфи и в каком состоянии моряки
Эколог со спецификацией по водному загрязнению Марьяна Гинзула также считает, что разрезать танкер опасно.
— Конечно, как и любая авария это плохо. Зафиксировано превышение — следовательно вред наносится, тем более закрыт пляж Дельфин. По состоянию на сегодня, главное его полностью поднять, тогда утечки будет меньше. Если будут резать — высока вероятность того, что будут сбросные залпы в море, — сказал она.
Чем может закончится ситуация
Балинский рассказал, что для того, чтобы убрать танкер необходимо провести его дегазацию, которую сделать в условиях пляжа невозможно.
По его мнению, если танкер разрежут, то одесситы будут еще три года ощущать последствия таких действий.
— Последствия для людей будут соответствовать техногенной катастрофе. Могут начаться кожные заболевания и проблемы с органами дыхания. Также будет загрязнение моря, загрязнение воздушного бассейна. Кроме водной среды, страдают пляжи. Будут умирать организмы, ракообразные. Нефпродукты в толще песка будут сохраняться долгое время, — сказал он.
Как избежать подобных аварий в будущем
Балинский рассказал, что для предотвращения подобных ситуаций необходимо, чтобы судебная практика пополнялась положительными решениями с точки зрения исков государства к недобросовестным владельцам судов.
Он отметил, что Конвенция по предотвращению загрязнения с судов включает алгоритм действий для ликвидации подобных аварий. В ней содержатся отработанные протоколы с четкой иерархией принятия решений.
— Пока это не начнет работать в Украине, мы будем видеть такие схемы с нарушениями, — подытожил он.