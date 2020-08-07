Танкер Делфи продолжает лежать возле берегов Одессы после того, как в ноябре 2019 года сел на мель в Черном море.

С тех пор несколько раз фиксировалось вытекание в море нефтепродуктов. Пляж Дельфин, где лежит танкер, пришлось закрыть.

Весной 2020 года звучали обещания убрать корабль до начала туристического сезона.

Три безуспешные попытки поднять танкер было у Молдовы, как судовладельца, но с 27 июля операция по подъему аварийного судна перешла под контроль Администрации морских портов Украины.

27 июля прошел брифинг председателя Одесской ОГА Максима Куцого и председателя ААМПУ Александра Голодницкого, которые рассказали, что планируют делать с танкером.

По их словам, уже есть предложение от турецкой компании, которая собирается разрезать танкер на две части и убрать сначала носовую, а затем кормовую часть судна.

Экологи бьют тревогу, что подобные действия могут привести к сильному загрязнению окружающей среды.

Председатель общественной организации Зеленый лист Владислав Балинский считает, что у АМПУ до сих пор нет плана действий относительно того, как из танкера убрать нефтепродукты.

— За восемь месяцев, прошедших с момента катастрофы, никто ничего не сделал ни для дегазации судна и удаления из его танков нефтепродуктов, ни для удаления самого затонувшего танкера из акватории пляжа. Этим было нарушено не только действующее законодательство, которое защищает экологические права украинцев, но и международную Конвенцию по предотвращению загрязнения с судов MARPOL 73/78, стороной которой является Украина и которую она обязана выполнять, — сказал он.

По его мнению, все действия относительно танкера Делфи были неверными, начиная с того, что не стоило ждать действий от судновладельца.

Балинский рассказал, что изначально к танкеру необходимо было относиться, как к пиратскому судну, поскольку у него с 2018 года просрочены документы, поэтому он не находится под юристдикцией Молдовы.

На поднятие танкера выделено 24,6 млн грн. Балинский прогнозирует, что сумма увеличится до 50 млн грн, а до исполнителя работ дойдет лишь 7 млн, что означает экономию на всех материалах и некачественную работу.

— АМПУ пытается упростить себе задачу и ставит 25 млн грн за опасное поднятие танкера. Активисты неоднократно обращались с требованием найти альтернативные способы поднятия, которые могут быть дешевле от 8 до 20 раз. Предложения экологов даже не рассматривались руководством АМПУ, — сказал он.

5 августа закончился срок предоставления предложений по подъему танкера.

Министр инфрастуктуры Владислав Криклий надеется, что Делфи поднимут через неделю.

Эколог со спецификацией по водному загрязнению Марьяна Гинзула также считает, что разрезать танкер опасно.

— Конечно, как и любая авария это плохо. Зафиксировано превышение — следовательно вред наносится, тем более закрыт пляж Дельфин. По состоянию на сегодня, главное его полностью поднять, тогда утечки будет меньше. Если будут резать — высока вероятность того, что будут сбросные залпы в море, — сказал она.

Чем может закончится ситуация

Балинский рассказал, что для того, чтобы убрать танкер необходимо провести его дегазацию, которую сделать в условиях пляжа невозможно.

По его мнению, если танкер разрежут, то одесситы будут еще три года ощущать последствия таких действий.

— Последствия для людей будут соответствовать техногенной катастрофе. Могут начаться кожные заболевания и проблемы с органами дыхания. Также будет загрязнение моря, загрязнение воздушного бассейна. Кроме водной среды, страдают пляжи. Будут умирать организмы, ракообразные. Нефпродукты в толще песка будут сохраняться долгое время, — сказал он.

Как избежать подобных аварий в будущем

Балинский рассказал, что для предотвращения подобных ситуаций необходимо, чтобы судебная практика пополнялась положительными решениями с точки зрения исков государства к недобросовестным владельцам судов.

Он отметил, что Конвенция по предотвращению загрязнения с судов включает алгоритм действий для ликвидации подобных аварий. В ней содержатся отработанные протоколы с четкой иерархией принятия решений.

— Пока это не начнет работать в Украине, мы будем видеть такие схемы с нарушениями, — подытожил он.