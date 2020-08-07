Танкер Делфі продовжує лежати біля берегів Одеси після того, як в листопаді 2019 року сів на мілину в Чорному морі.

З того часу декілька разів фіксувалося витікання в море нафтопродуктів. Пляж Дельфін, де лежить танкер, довелося закрити.

Навесні 2020 року звучали обіцянки прибрати корабель до початку туристичного сезону.

Три безуспішні спроби підняти танкер було у Молдови, як судновласника, але з 27 липня операція з підйому аварійного судна перейшла під контроль Адміністрації морських портів України.

27 липня пройшов брифінг голови Одеської ОДА Максима Куцого та голови АМПУ Олександра Голодницького, які розповіли, що планують робити з танкером.

За їхніми словами, вже є пропозиція від турецької компанії, яка збирається розрізати танкер на дві частини і прибрати спочатку носову, а потім кормову частину судна.

Екологи б’ють на сполох, що подібні дії можуть призвести до сильного забруднення навколишнього середовища.

Голова громадської організації Зелений лист Владислав Балинський вважає, що у АМПУ досі немає плану дій щодо того, як з танкера прибрати нафтопродукти.

– За вісім місяців, що минули з моменту катастрофи, ніхто нічого не зробив ні для дегазації судна і видалення з його танків нафтопродуктів, ні для видалення самого затонулого танкера з акваторії пляжу. Цим було порушено не лише чинне законодавство, яке захищає екологічні права українців, а й міжнародну конвенцію щодо запобігання забрудненню з суден MARPOL 73/78, стороною якої є Україна, і яку вона зобов’язана виконувати, – сказав він.

На його думку, всі дії щодо танкера Делфі були неправильними, починаючи з того, що не варто було чекати дій від судновласника.

Балинський розповів, що спочатку до танкера необхідно було ставитися, як до піратського судна, оскільки у нього з 2018 року прострочені документи, тому він не перебуває під юристдикцією Молдови.

На підняття танкера виділено 24,6 млн грн. Балинський прогнозує, що сума збільшиться до 50 млн грн, а до виконавця робіт дійде лише 7 млн, що означає економію на всіх матеріалах і неякісну роботу.

– АМПУ намагається спростити собі завдання і ставить 25 млн грн за небезпечне підняття танкера. Активісти неодноразово зверталися з вимогою знайти альтернативні способи підняття, які можуть бути дешевшими від восьми до 20 разів. Пропозиції екологів навіть не розглядалися керівництвом АМПУ, – сказав він.

5 серпня закінчився термін надання пропозицій з підйому танкера.

Міністр інфрастуктури Владислав Криклій сподівається, що Делфі піднімуть через тиждень.

Еколог зі специфікацією з водного забруднення Мар’яна Гінзула також вважає, що розрізати танкер небезпечно.

– Звичайно, як і будь-яка аварія це погано. Зафіксовано перевищення – отже шкода наноситься, до того ж закритий пляж Дельфін. Станом на сьогодні, головне його повністю підняти, тоді витоку буде менше. Якщо будуть різати – висока ймовірність того, що будуть скинуті залпи в море, – сказала вона.

Чим може закінчиться ситуація

Балинський розповів, що для того, щоб прибрати танкер необхідно провести його дегазацію, яку зробити в умовах пляжу неможливо.

На його думку, якщо танкер розріжуть, то одесити будуть ще три роки відчувати наслідки таких дій.

– Наслідки для людей будуть відповідати техногенній катастрофі. Можуть початися шкірні захворювання і проблеми з органами дихання. Також буде забруднення моря, забруднення повітряного басейну. Крім водного середовища, страждають пляжі. Вмиратимуть організми, ракоподібні. Нефпродукти в товщі піску зберігатимуться довгий час, – сказав він.

Як уникнути подібних аварій в майбутньому

Балинський розповів, що для запобігання подібних ситуацій необхідно, щоб судова практика поповнювалася позитивними рішеннями з точки зору позовів держави до недобросовісних власників судів.

Він зазначив, що конвенція щодо запобігання забрудненню з суден включає алгоритм дій для ліквідації подібних аварій. У ній містяться відпрацьовані протоколи з чіткою ієрархією ухвалення рішень.

– Поки це не почне працювати в Україні, ми бачитимемо такі схеми з порушеннями, – підсумував він.

Світова практика

У світі відбувалися масштабні розливи нафти і нафтопродуктів в різні часи. Три масштабні трагедії сталися в 1978-1979 роках. Одну з них вважають найбільшою екологічною катастрофою в історії Європи.

У 1978 році танкер Amoco Cadiz сів на мілину біля берегів Бретані у Франції. Причиною, як і з Делфі, став шторм. Танкер розламався на три частини і нафта просто витекла у воду. Тоді в море вилилося 223 тис. тонни нафти.

У рятувальній операції брали участь понад 7 тис. осіб. За словами експертів, екологічна рівновага тут досі не відновилася. Вся фауна моря в цьому регіоні загинула.

Оскільки працювати доводилося вже з наслідками, а не запобіганням катастрофи, то було ухвалене рішення посипати берег тальком, який під час взаємодії з нафтою утворював грудки, а їх граблями збирали в цистерни.

Аварії з танкерами не рідкість. Одна з останніх сталася в 2010 році. На танкері Deepwater Horizon стався вибух, що викликав сильну пожежу.

Тоді на поверхню Мексиканської затоки витекло майже 5 млн барелів нафти. Судно досі знаходиться на дні в 400 м від свердловини.