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Факти / Україна

Що відбувається з Делфі: наслідки недбалості і як уникнути подібних історій

Танкер Делфі продовжує лежати біля берегів Одеси після того, як в листопаді 2019 року сів на мілину в Чорному морі.

З того часу декілька разів фіксувалося витікання в море нафтопродуктів. Пляж Дельфін, де лежить танкер, довелося закрити.

Навесні 2020 року звучали обіцянки прибрати корабель до початку туристичного сезону.

Три безуспішні спроби підняти танкер було у Молдови, як судновласника, але з 27 липня операція з підйому аварійного судна перейшла під контроль Адміністрації морських портів України.

танкер делфи

27 липня пройшов брифінг голови Одеської ОДА Максима Куцого та голови АМПУ Олександра Голодницького, які розповіли, що планують робити з танкером.

За їхніми словами, вже є пропозиція від турецької компанії, яка збирається розрізати танкер на дві частини і прибрати спочатку носову, а потім кормову частину судна.

Екологи б’ють на сполох, що подібні дії можуть призвести до сильного забруднення навколишнього середовища.

Голова громадської організації Зелений лист Владислав Балинський вважає, що у АМПУ досі немає плану дій щодо того, як з танкера прибрати нафтопродукти.

– За вісім місяців, що минули з моменту катастрофи, ніхто нічого не зробив ні для дегазації судна і видалення з його танків нафтопродуктів, ні для видалення самого затонулого танкера з акваторії пляжу.

Цим було порушено не лише чинне законодавство, яке захищає екологічні права українців, а й міжнародну конвенцію щодо запобігання забрудненню з суден MARPOL 73/78, стороною якої є Україна, і яку вона зобов’язана виконувати, – сказав він.

На його думку, всі дії щодо танкера Делфі були неправильними, починаючи з того, що не варто було чекати дій від судновласника.

Балинський розповів, що спочатку до танкера необхідно було ставитися, як до піратського судна, оскільки у нього з 2018 року прострочені документи, тому він не перебуває під юристдикцією Молдови.

танкер делфи

На підняття танкера виділено 24,6 млн грн. Балинський прогнозує, що сума збільшиться до 50 млн грн, а до виконавця робіт дійде лише 7 млн, що означає економію на всіх матеріалах і неякісну роботу.

– АМПУ намагається спростити собі завдання і ставить 25 млн грн за небезпечне підняття танкера. Активісти неодноразово зверталися з вимогою знайти альтернативні способи підняття, які можуть бути дешевшими від восьми до 20 разів. Пропозиції екологів навіть не розглядалися керівництвом АМПУ, – сказав він.

5 серпня закінчився термін надання пропозицій з підйому танкера.

Міністр інфрастуктури Владислав Криклій сподівається, що Делфі піднімуть через тиждень.

Читайте: Визнав провину: капітану затонулого Делфі винесли вирок В Одесі з танкера Делфі продовжують витікати нафтопродукти Як рятували екіпаж танкера Делфі та в якому стані моряки

Еколог зі специфікацією з водного забруднення Мар’яна Гінзула також вважає, що розрізати танкер небезпечно.

– Звичайно, як і будь-яка аварія це погано. Зафіксовано перевищення – отже шкода наноситься, до того ж закритий пляж Дельфін. Станом на сьогодні, головне його повністю підняти, тоді витоку буде менше. Якщо будуть різати – висока ймовірність того, що будуть скинуті залпи в море, – сказала вона.

Чим може закінчиться ситуація

Балинський розповів, що для того, щоб прибрати танкер необхідно провести його дегазацію, яку зробити в умовах пляжу неможливо.

На його думку, якщо танкер розріжуть, то одесити будуть ще три роки відчувати наслідки таких дій.

– Наслідки для людей будуть відповідати техногенній катастрофі. Можуть початися шкірні захворювання і проблеми з органами дихання. Також буде забруднення моря, забруднення повітряного басейну. Крім водного середовища, страждають пляжі. Вмиратимуть організми, ракоподібні. Нефпродукти в товщі піску зберігатимуться довгий час, – сказав він.

Як уникнути подібних аварій в майбутньому

Балинський розповів, що для запобігання подібних ситуацій необхідно, щоб судова практика поповнювалася позитивними рішеннями з точки зору позовів держави до недобросовісних власників судів.

Він зазначив, що конвенція щодо запобігання забрудненню з суден включає алгоритм дій для ліквідації подібних аварій. У ній містяться відпрацьовані протоколи з чіткою ієрархією ухвалення рішень.

– Поки це не почне працювати в Україні, ми бачитимемо такі схеми з порушеннями, – підсумував він.

Світова практика

У світі відбувалися масштабні розливи нафти і нафтопродуктів в різні часи. Три масштабні трагедії сталися в 1978-1979 роках. Одну з них вважають найбільшою екологічною катастрофою в історії Європи.

У 1978 році танкер Amoco Cadiz сів на мілину біля берегів Бретані у Франції. Причиною, як і з Делфі, став шторм. Танкер розламався на три частини і нафта просто витекла у воду. Тоді в море вилилося 223 тис. тонни нафти.

У рятувальній операції брали участь понад 7 тис. осіб. За словами експертів, екологічна рівновага тут досі не відновилася. Вся фауна моря в цьому регіоні загинула.

Оскільки працювати доводилося вже з наслідками, а не запобіганням катастрофи, то було ухвалене рішення посипати берег тальком, який під час взаємодії з нафтою утворював грудки, а їх граблями збирали в цистерни.

Аварії з танкерами не рідкість. Одна з останніх сталася в 2010 році. На танкері Deepwater Horizon стався вибух, що викликав сильну пожежу.

Тоді на поверхню Мексиканської затоки витекло майже 5 млн барелів нафти. Судно досі знаходиться на дні в 400 м від свердловини.

Фото: Dreamstime

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