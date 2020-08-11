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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

Статистика Минздрава показывает, что по состоянию на 11 августа в Украине подтвердили 83 115 случаев инфицирования. За сутки зафиксировано 1 158 новых случаев.

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11:23 - 11 августа

В Белгороде-Днестровском Covid-19 выявили у воспитанников и сотрудников специализированного Дома ребенка.

Уже третью неделю подряд среди жителей Белгорода-Днестровского выявляется 30-35 случаев заболеваемости Covid-19, пишет Bessarabiainform.

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10:12 - 11 августа

Министерство здравоохранения намерено увеличить количество коек с подводом кислорода до 80% общего количества коек, выделенных для пациентов с Covid-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Растет количество людей, нуждающихся в госпитализации. По состоянию на утро вторника в стационарных отделениях госпитализировано 5 549 человек, месяц назад количество госпитализированных было 3 912 человек.

Все медучреждения мы пытаемся обеспечить соответствующим оборудованием, подводом кислорода. Например, мы увеличили количество коек, которые обеспечены централизованным кислородом на около 2,5 тыс.

Вчера на комиссии ТЭБ и ЧС я предложил поручить главам ОГА существенно увеличить количество коек с подводом кислорода и довести этот показатель до 80% от общего количества,- сказал он.

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10:11 - 11 августа

Количество больных Covid-19 снизилось в 10 областях Украины, во Львовской и Харьковской областях существенно выросло.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области — 161, в Одесской области — 134, в Харьковской области — 129, в Ивано-Франковской области — 114, — отметил министр.

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09:21 - 11 августа

11 августа коронавирус в Киеве подтвердили у 9 687 человек.

В столице резко ухудшилась эпидситуация — за сутки вирус обнаружили у 124 киевлян.

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09:19 - 11 августа

11 августа в Украине коронавирус подтвердили у 83 115 украинцев.

За сутки — 1 158 новых случаев.

Умер за время пандемии от вируса 1 951 человек.

Выздороветь удалось 44 934 пациентам.

карта коронавірус 11 серпня

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23:38 - 10 августа

Черновицкую область накрывает вторая волна распространения коронавируса. Сейчас повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области.

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22:38 - 10 августа

Коронавирусом заболел игрок футбольного клуба Заря Луганск Дмитрий Иванисеня. Сейчас он находится на двухнедельной самоизоляции под постоянным наблюдением врача команды. В ближайшее время игроку проведут повторный тест.

Игроки и тренерский штаб прошли ПЦР-тестирование утром 9 августа и вечером получили отрицательные результаты.

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20:46 - 10 августа

В Черкасах детсад №34 на две недели закрыли на карантин из-за того, что у заведующей обнаружили коронавирус.

Городской голова Черкас Анатолий Бондаренко заверил, что ситуация полностью контролируется, воспитатели две недели будут находиться на самоизоляции.

Родителям детей также рекомендуют в течение этого времени воздержаться от посещения дошкольных учреждений.

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20:07 - 10 августа
Укрзализныця восстанавливает поезда из Киева в Ивано-Франковск и Черновцы

В частности, речь идет о поездах дальнего следования №118/117 Черновцы — Киев и №43/44 Ивано-Франковск — Киев.

Первый поезд в столицу из Черновцов отправится 13 августа: в дальнейшем он будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Назад из Киева он отправится 14 августа и будет курсировать, соответственно, по понедельникам, средам и пятницам.

Первый поезд в столицу из Ивано-Франковска отправится 15 августа, а дальше будет курсировать по нечетным датам через день.

Назад из Киева отправится 16 августа и, соответственно, будет курсировать через день по четным датам.

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19:30 - 10 августа

В Укроборонпроме сообщили о смерти двух работников от коронавируса.

Это мужчина и женщина 1956 года, которые работали на Заводе им. Малышева в Харькове и Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе во Львове.

По состоянию на вечер 10 августа диагноз коронавирус подтвержден у 228 сотрудников предприятий Укроборонпрома. 170 из них уже выздоровели, 4 — умерли в результате болезни.

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