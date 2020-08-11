Врача Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, отпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Она пробыла в следственном изоляторе семь месяцев.

Во время заседания суда адвокат Кузьменко обращал внимание, что арест обосновывают тяжестью инкриминируемого преступления, но это противоречит практике Европейского суда по правам человека.

Также защита не соглашалась с показаниями прокуратуры, что подозреваемая может скрываться на оккупированной территории. Поскольку в таком случае ее как волонтерку задержат боевики.

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По делу Шеремета в декабре 2019 года полиция задержала несколько человек, которых подозревают в убийстве. Среди них волонтер и детский кардиохирург Юлия Кузьменко.

Также подозреваемыми являются музыкант Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь.

Убийство журналиста Павла Шеремета произошло в июле 2016 года около 07.45. Авто, в котором он ехал, взорвалось на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.