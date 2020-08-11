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Факти / Україна

Справа Шеремета: підозрювану Кузьменко відпустили під домашній арешт

Лікарку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Вона пробула у слідчому ізоляторі сім місяців.

Під час засідання суду адвокат Кузьменко звертав увагу, що арешт обґрунтовують тяжкістю інкримінованого злочину, але це суперечить практиці Європейського суду з прав людини.

Також захист не погоджувався зі свідченнями прокуратури, що підозрювана може переховуватись на окупованій територій. Оскільки у такому випадку її як волонтерку затримають бойовики.

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