Лікарку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відпустили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Вона пробула у слідчому ізоляторі сім місяців.

Під час засідання суду адвокат Кузьменко звертав увагу, що арешт обґрунтовують тяжкістю інкримінованого злочину, але це суперечить практиці Європейського суду з прав людини.

Також захист не погоджувався зі свідченнями прокуратури, що підозрювана може переховуватись на окупованій територій. Оскільки у такому випадку її як волонтерку затримають бойовики.