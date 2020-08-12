В Киеве программой софинансирования на приобретение собственного жилья могут воспользоваться все льготные категории.

Об этом сообщил Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА.

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По словам директора Департамента Сергея Мартынчука, выделенные бюджетные средства будут направляться на оплату определенной части стоимости жилья для граждан, состоящих на квартирном учете в столичных районных государственных администрациях.

— Для граждан, имеющих статус лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (участников АТО и членов их семей), предельная часть стоимости составляет 50% цены каждого квадратного метра жилья, для других льготных категорий — 30%, — сообщил директор Департамента Сергей Мартынчук.

Ранее такой программой могли воспользоваться только участники АТО и члены их семей. Сейчас она стала доступна для всех льготных категорий, а бюджет программы Доступное жилье составляет 208,5 млн грн.

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Районные госадминистрации будут определять лица, которые смогут приобрести свое жилье на условиях софинансирования.

Для того, чтобы воспользоваться программой, граждане Украины должны написать заявление в отдел учета и распределения жилой районной площади госадминистрации по месту пребывания на квартирном учете.