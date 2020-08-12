У Києві програмою співфінансування на придбання власного житла можуть скористатись усі пільгові категорії.

Про це повідомив Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА.

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За словами директора Департаменту Сергія Мартинчука, виділені бюджетні кошти спрямовуватимуться на оплату певної частини вартості житла для тих громадян, які перебувають на квартирному обліку у столичних районних державних адміністраціях.

Для громадян, які мають статус осіб, котрі захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (учасників АТО та членів їхніх сімей), гранична частина вартості складає 50% ціни кожного квадратного метра житла, для інших пільгових категорій – 30%, – повідомив директор Департаменту Сергій Мартинчук.

Раніше такою програмою могли скористатись тільки учасники АТО та члени їхніх сімей. Наразі вона стала доступна для усіх пільгових категорій, а бюджет програми Доступне житло складає 208,5 млн грн.

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Районні держадміністрації визначатимуть осіб, які зможуть придбати своє житло на умовах спів фінансування.

Для того, щоб скористатись програмою, громадяни України мають написати заяву до відділу обліку та розподілу житлової районної площі держадміністрації за місцем перебування на квартирному обліку.