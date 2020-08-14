Аудиотрансляция в Бабьем Яру: Мемориальный Центр Холокоста начал проект

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр совместно с Национальным историко-мемориальным заповедником Бабий Яр начал работы над аудиоинсталляцией, что позволит озвучить территорию заповедника и будет способствовать осведомленности о трагических событиях времен оккупации Киева в 1941 году.

Аудиоинсталляция будет открыта в День памяти жертв Бабьего Яра 29 сентября.

Часть аудиоинсталляции будет расположена на дороге Скорби (от улицы Юрия Ильенко к памятнику Менора) и на площади возле памятника

— Мы хотим обратить внимание людей на это необычное место. Аудиоинсталляция впоследствии станет частью современного музея мирового уровня, который мы строим. Наша задача — сделать этот музей частью мирового мемориального наследия, достойного памяти погибших, — отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Макс Яковер.

В основе аудиоинсталляции — многоканальная система, которая с помощью различных звуковых сцен позволит посетителям заповедника ощутить, через какие трагические события прошел Киев в прошлом.

— Аудиоинсталляция позволит композиторам и музыкальным кураторам создавать многоголосные композиции. Использование большого количества независимых источников звука создает аудиоэффект, благодаря которому сами источники растворяются в восприятии слушателя. Вместо них появляются объекты в пространстве, это позволяет создавать более глубокие образы и усиливать эмоциональное впечатление. Для слушателя это проект не о прослушивании музыки, а о глубоком эмоциональном погружении в звуковое пространство, — рассказал звукорежиссер, автор идеи и концепции аудиоинсталляции Максим Демиденко.

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Для работы над созданием аудиоконтента был приглашен украинский композитор и режиссер Сергей Круценко, который также был техническим консультантом проекта завершения строительства и реконструкции Театра на Подоле.

— Бабий Яр — территория сакрального. Это выдвигает определенные требования к нашей работе со звуковым контентом. Наша цель — пробудить эмпатию, сочувствие через музыку и звуки, чтобы вся звуковая картина свидетельствовала о прошлом и через язык настоящего устремлялась в будущее. Мы опираемся на украинскую и еврейскую музыкальные традиции. Речь идет не только о музыкальных композициях, но и об объединении различных видов музыкального искусства — поэзии, мелодекламации — чтении высокой поэзии с музыкальным сопровождением, — отметил Сергей Круценко.

В рамках аудиоинсталляции посетители смогут услышать имена погибших в Бабьем Яру, фрагменты из мемуаров, свидетельств, исторических документов, иудейские и христианские религиозные тексты, известные музыкальные произведения, а также композиции выдающихся современных украинских и мировых композиторов и исполнителей.

Некоторые из этих музыкальных произведений были специально написаны для проекта Мемориального центра Бабий Яр. Каждый час будет звучать звук, символизирующий память о жертвах Бабьего Яра.

Партнерство в строительстве Мемориала Холокоста

Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста Бабий Яр — это неправительственная благотворительная организация, которая призвана чтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.

В июле 2020 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и наблюдательный совет Фонда Бабий Яр договорились о партнерстве в строительстве Мемориала Холокоста.

По результатам встречи была создана рабочая группа по координации создания Мемориала и подготовки к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, которую возглавит председатель Офиса президента Андрей Ермак.