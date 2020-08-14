Аудіотрансляція у Бабиному Яру: Меморіальний Центр Голокосту розпочав проект

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр спільно з Національним історико-меморіальним заповідником Бабин Яр розпочав роботу над аудіоінсталяцією, що дозволить озвучити територію заповідника та сприятиме обізнаності про трагічні події часів окупації Києва у 1941 році.

Аудіоісталяція буде відкрита у День пам’яті жертв Бабиного Яру 29 вересня.

Частина аудіоінсталяції буде розташована Дорогою Скорботи (від вулиці Юрія Іллєнка до пам’ятника Менора) та на площі біля пам’ятника.

– Ми хочемо звернути увагу людей на це незвичайне місце. Аудіоінсталяція згодом стане частиною сучасного музею світового рівня, який ми будуємо. Наше завдання – зробити цей музей частиною світової меморіальної спадщини, гідної пам’яті загиблих, – зазначив генеральний директор Меморіального центру Голокосту Бабин Яр Макс Яковер.

В основі аудіоінсталяції – багатоканальна система, яка за допомогою різних звукових сцен дозволить відвідувачам заповідника відчути, через які трагічні події пройшов Київ у минулому.

– Аудіоінсталяція дозволить композиторам та музичним кураторам створювати багатоголосні композиції. Використання великої кількості незалежних джерел звуку створює такий аудіоефект, коли самі джерела звуку тануть у відчутті слухача. Замість них з’являються об’єкти у просторі, це дозволяє створювати більш глибокі образи та посилювати емоційне враження. Для слухача це проект не про прослуховування музики, а про глибоке емоційне занурення у звуковий простір, – розповів звукорежисер, автор ідеї та концепції аудіоінсталяції Максим Демиденко.

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Для роботи над створенням аудіоконтенту було запрошено українського композитора та режисера Сергія Круценко, який також був технічним консультантом проекту добудови та реконструкції Театру на Подолі.

– Бабин Яр – територія сакрального. Це висуває певні вимоги до нашої роботи зі звуковим контентом. Наша ціль – пробудити в людині емпатію, співчуття через музику та звуки, щоб вся звукова картина свідчила про минуле та через мову сьогодення спрямовувала нас у майбутнє. Ми спиратимемося на українську та єврейську музичні традиції. Мова йде не лише про музичні композиції, а й про поєднання різних видів музичного мистецтва – поезії, мелодекламації – читання високої поезії з музичним супроводом, – зазначив Сергій Круценко.

У рамках аудіоінсталяції відвідувачі зможуть почути імена загиблих у Бабиному Яру, фрагменти з мемуарів, свідчень, історичних документів, юдейські та християнські релігійні тексти, відомі музичні твори, а також композиції видатних сучасних українських та світових композиторів та виконавців.

Деякі з цих музичних творів були спеціально написані для проекту Меморіального центру Бабин Яр. Щогодини звучатиме звук, який символізує пам’ять про жертви Бабиного Яру.

Партнерство у будівництві Меморіалу Голокосту

Благодійний фонд Меморіального центру Голокосту Бабин Яр – це неурядова благодійна організація, яка покликана вшанувати пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту.

У липні 2020 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та наглядова рада Фонду Бабин Яр домовились про партнерство у будівництві Меморіалу Голокосту.

За результатами зустрічі була створена робоча група з координації створення Меморіалу та підготовки до 80-роковин трагедії Бабиного Яру, яку очолить голова Офісу президента Андрій Єрмак.