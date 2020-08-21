Приватизация Днепра стала самой выгодной для Украины сделкой

Дмитрий Сенниченко, глава ФГИУ, который занял эту должность после прихода к власти президента Владимира Зеленского, смог провести прозрачный конкурс на приватизацию, в результате действий его команды госбюджет получил только единоразовым платежом 1,1 млрд грн.

Журналисты пишут, что это стало самой выгодной сделкой, которую провели в ФГИУ за всю историю приватизации. Уникальность не только в том, что отель Днепр был продан на абсолютно прозрачном аукционе, который проводился согласно всем правилам приватизации, но и в том, какой экономический эффект это имело для страны.

Этот объект, находясь в государственной собственности на балансе госбюджета, генерировал в месяц невозможно маленькую прибыль. Конечно, он не был убыточен, как многие другие объекты государственной собственности, но для четырехзвездочного 12-этажного отеля в центре столицы прибыль в 8,3 тыс. грн в месяц — просто невозможна.

Для того, чтобы провести аукцион и показать потенциальную привлекательность объекта для инвесторов, новая команда ФГИУ провела полноценный всесторонний аудит, исключила все возможные коррупционные составляющие в работе отеля и предоставила анализ отельного рынка столицы.

Все это помогло не только провести честную и прозрачную приватизацию, но и получить в бюджет единоразовый платеж в размере более 1 млрд грн и нового собственника отеля в лице крупного налогоплательщика. Кроме того, деньги, вырученные от приватизации, даже находясь на депозитных счетах, смогут генерировать для украинского бюджета в 600 раз большую прибыль, чем зарабатывал отель.

Новая команда ФГИУ учла при проведении приватизации не только финансовые интересы государства, но и историко-социальную ценность объекта. Поэтому впервые в условиях приватизации были прописаны не технические невыполнимые условия, а вполне конкретные позиции, имеющие практическое значение.

А именно – сохранение номерного фонда гостиницы (не менее 100 номеров), выплата задолженности трудовому коллективу, сохранение их штата и названия отеля — Днiпро.

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Победитель конкурса — украинская IT-компания во главе с основателем киберкоманды NAVI Александром Кохановским приобрела отель Днепр за рекордные 1,1 млрд грн и согласилась с условиями приватизации, которые ставил ФГИУ при оглашении конкурса.

Ранее похожий объект, который приватизировали при прошлых руководителях ФГИУ во главе с Александром Рябченко, – гостиница Спорт в центре Киева. Тогда после закрытого конкурса, участников которого, как и сами условия конкурса, держали чуть ли не под грифом секретно, подставная фирма предложила за объект 67 млн грн при стартовой цене 66,324 млн грн.

Для сравнения: эта сумма в пять раз меньше той (с учетом инфляции и изменения курса доллара), за которую сегодня ФГИУ смогли отдать в приватизацию гостиницу Днепр.

К слову, Кабмин может разрешить инвесторам приватизировать до 50% акций Нафтогаза, Укрзализныци и Укрпочты. Об этом говорится в законопроекте о перечне запрещенных к приватизации компаний.

Источник: РБК-Украина

Фото: отель Днепр