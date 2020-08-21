Приватизація Дніпра стала найвигіднішою для України угодою

Дмитро Сенниченко, голова ФДМУ, який обійняв цю посаду після приходу до влади президента Володимира Зеленського, зміг провести прозорий конкурс на приватизацію, у результаті дій його команди держбюджет отримав тільки одноразовим платежем 1,1 млрд грн.

Журналісти пишуть, що це стало найвигіднішою угодою, яку провели в ФДМУ за всю історію приватизації. Унікальність не тільки в тому, що готель Дніпро був проданий на абсолютно прозорому аукціоні, який проводився згідно з усіма правилами приватизації, але і в тому, який економічний ефект це мало для країни.

Цей об’єкт, перебуваючи у державній власності на балансі держбюджету, генерував на місяць неможливо низький прибуток. Звичайно, він не був збитковий, як багато інших об’єктів державної власності, але для чотиризіркового 12-поверхового готелю в центрі столиці прибуток у 8,3 тис. грн на місяць – просто неможливий.

Для того, щоб провести аукціон і показати потенційну привабливість об’єкта для інвесторів, нова команда ФДМУ провела повноцінний всебічний аудит, виключила всі можливі корупційні складові в роботі готелю і надала аналіз готельного ринку столиці.

Все це допомогло не тільки провести чесну та прозору приватизацію, а й отримати в бюджет одноразовий платіж у розмірі понад 1 млрд грн і нового власника готелю в особі великого платника податків. Крім того, гроші, виручені від приватизації, навіть перебуваючи на депозитних рахунках, зможуть генерувати для українського бюджету в 600 разів більший прибуток, ніж заробляв готель.

Нова команда ФДМУ врахувала під час проведення приватизації не тільки фінансові інтереси держави, а й історико-соціальну цінність об’єкта. Тому вперше в умовах приватизації були прописані не технічні нездійсненні умови, а цілком конкретні позиції, які мають практичне значення.

А саме – збереження номерного фонду готелю (не менше 100 номерів), виплата заборгованості трудовому колективу, збереження їх штату і назви готелю – Днiпро.

Читайте: Готель Дніпро купили айтішники: там буде кіберспортивна арена

Переможець конкурсу – українська IT-компанія на чолі з засновником кіберкоманди NAVI Олександром Кохановським придбала готель Дніпро за рекордні 1,1 млрд грн і погодилася з умовами приватизації, які ставив ФДМУ під час оголошення конкурсу.

Раніше схожий об’єкт, який приватизували за минулих керівників ФДМУ на чолі з Олександром Рябченко, – готель Спорт в центрі Києва. Тоді після закритого конкурсу, учасників якого, як і самі умови конкурсу, тримали мало не під грифом секретно, підставна фірма запропонувала за об’єкт 67 млн ​​грн за стартової ціни 66,324 млн грн.

Для порівняння: ця сума в п’ять разів менше тієї (з урахуванням інфляції та зміни курсу долара), за яку сьогодні ФДМУ змогли віддати у приватизацію готель Дніпро.

До слова, Кабмін може дозволити інвесторам приватизувати до 50% акцій Нафтогазу, Укрзалізниці та Укрпошти. Про це йдеться в законопроекті про перелік заборонених до приватизації підприємств.

Джерело: РБК-Україна

Фото: готель Дніпро