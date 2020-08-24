На Азовському морі в районі курортної Кирилівки Запорізької області неможливо зайти в воду через нашестя медуз.

Співробітникам пляжів доводиться очищати воду від неприємних морських мешканців за допомогою граблів.

Але це мало допомагає – туристи, що вибрали для відпочинку останні дні літа, змушені просто сидіти на березі і дихати морським повітрям.

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Місяць тому зіпсувала відпочинок у Кирилівці і сильна злива, яка затопила вулиці селища і бази відпочинку на Федотової косі.

Води було по пояс, а автомобілі затопило по самі вікна. І навіть через добу після дощу Федотова коса залишалася затопленою.