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Факти / Україна / Суспільство

Граблі не допомагають: на Азовському морі у Кирилівці нашестя медуз

На Азовському морі в районі курортної Кирилівки Запорізької області неможливо зайти в воду через нашестя медуз.

Співробітникам пляжів доводиться очищати воду від неприємних морських мешканців за допомогою граблів.

Але це мало допомагає – туристи, що вибрали для відпочинку останні дні літа, змушені просто сидіти на березі і дихати морським повітрям.

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Місяць тому зіпсувала відпочинок у Кирилівці і сильна злива, яка затопила вулиці селища і бази відпочинку на Федотової косі.

Води було по пояс, а автомобілі затопило по самі вікна. І навіть через добу після дощу Федотова коса залишалася затопленою.

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