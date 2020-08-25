PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 25 августа в Украине зафиксировали 108 415 случаев коронавируса. За минувшие сутки стало известно об инфицировании еще 1 658 человек.

С начала С конца
Прямая трансляция
09:20 - 25 августа

Во вторник, 25 августа, в Киеве зафиксировали 130 новых случаев коронавируса.

За все время пандемии в столице коронавирусом заболели 12 153 человека. Сейчас в Киеве 8 128 активных случаев Covid-19.

За последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 человека, за все время пандемии – 172.

В то же время побороли болезнь 27 человек, всего вылечились 3 853 человека.

В столице было зафиксировано 22 909 подозрений на коронавирус, за последние сутки – 139.

 

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
08:44 - 25 августа

По состоянию на утро 25 августа в Украине зафиксировали 108 415 случаев коронавируса. За сутки количество больных возросло еще на 1 658 человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 2 318 человек, за сутки — 25.

В то же время полностью выздоровели уже 52 870 пациентов, за сутки — еще человек.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
18:08 - 23 августа

У украинской телеведущей Ольги Фреймут подтвердили коронавирус. Об этом она сообщила в Instagram.

Когда и где заболела не знает, но о своем диагнозе сразу предупредила всех контактных лиц и остановила все проекты и работу.

Сейчас Ольга Фреймут находится дома на самоизоляции и уверяет, что чувствует себя уже лучше. Телеведущая также поблагодарила всех за теплые слова поддержки.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Друзі, вважаю доречним повідомити вас про те, що я отримала позитивний результат на Covid-19. Коли і де захворіла, не знаю. Зараз я знаходжусь на лікуванні та самоізоляції вдома. Почуваю себе вже краще. Про свій діагноз одразу повідомила усіх контактних осіб. Всі проекти та роботу наразі зупинила. Дякую всім за теплі слова підтримки. Нехай береже Вас і Ваші родини Господь. Друзі, звертаюсь до вас з проханням — не ігноруйте рекомендації МОЗ, носіть маски, користуйтесь антисептиком, уникайте великих скупчень людей. Будьте вкрай обережними, адже ви можете хворіти безсимптомно. Коронавірус — це не жарти, він поряд. Будьте здоровими. Бережіть себе та своїх рідних.

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:02 - 23 августа

Коронавирус в Киеве утром, 23 августа, обнаружили еще у 307 человек.

Общее количество случаев Covid-19 в столице составляет 11 814.

Больше всего больных коронавирусом — в Дарницком районе Киева.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:00 - 23 августа

В рядах ВСУ за сутки зарегистрировали 48 новых случаев Covid-19.

По данным Медсил, всего болеет 579 украинских военнослужащих, на самоизоляции — более 900 человек.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:57 - 23 августа

По состоянию на утро воскресенья, 23 августа, в Украине зафиксировали 104 958 случаев коронавируса.

За последние сутки обнаружили еще 1 987 инфицированных Covid-19.

Всего зарегистрировали 2 271 случай смерти вследствие коронавирусной инфекции, за время пандемии выздоровели 52 235 украинцев.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:54 - 22 августа

Министерство здравоохранения Украины 22 августа обновило список стран красной зоны по распространению коронавируса.

В нее вошло 65 государств.

В красную зону включены популярные среди украинских туристов Албания и Черногория.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:46 - 22 августа

Укрзализниця приостановила продажу билетов по четырем станциям.

На станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 24 августа можно будет делать только высадку пассажиров. Поездам, следовавших из Черновцов поменяют маршрут.

Изменения связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Из указанных станций не будут продаваться проездные документы на такие поезда:

№702/701 Львов – Черновцы;
№136/135 Черновцы – Одесса;
№7/8 Киев – Черновцы;
№117/118 Киев – Черновцы;
№98/97 Ковель – Киев;
№46/45 Ужгород – Лисичанск;
№88/87 Ковель – Новоалексеевка;
№122/121 Николаев – Ровно;
№232/231 Геническ – Ивано-Франковск.
Поездам из Черновцов, изменят маршрут следующим образом:

№8/7 Снятин – Киев (вместо Черновцы – Киев);
№118/117 Новоселица – Киев (вместо Черновцы – Киев);
№136/135 Снятин – Одесса (вместо Черновцы – Одесса);
№702/701 Снятин – Львов (вместо Черновцы – Львов).

Пассажиры, отказавшиеся от поездки из-за закрытия станций, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через интернет и получить полную компенсацию их стоимости.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:59 - 22 августа

По состоянию на утро 22 августа в больницах Тернополя — 91 больной коронавирусом.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
13:49 - 22 августа

Черновицкая ОГА может обратиться в Государственную комиссию ТЭБ и ЧС с просьбой откорректировать ограничения, которые действуют на территории красной зоны.

Об этом во время срочного брифинга заявил председатель ОГА Сергей Осачук.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...232>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх