С 1 сентября украинским медикам повысят зарплаты. Соответствующее решение уже согласовал бюджетный комитет Верховной Рады.

Для этого из Фонда для борьбы с Covid-19 выделят 6 млрд грн.

Поэтому в течение сентября — декабря 2020:

врачи (независимо от должностей — 133 тыс. человек) получат доплату в размере 70% от должностного оклада, то есть 3 561 грн в месяц;

специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием (247 тыс. человек) получат доплату 50%, то есть 2 361 грн;

младший медперсонал (138 тыс. человек) — 25% минимальной заработной платы, то есть ежемесячную доплату в размере 1 181 грн.

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Со своей стороны министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что, по его мнению, зарплата врача, который пришел после интернатуры, должна стартовать с 20-25 тыс. грн.

В июне этого года премьер-министр Денис Шмыгаль уже сообщал, что с сентября врачам повысят зарплаты на 75%. Тогда он отметил, что выплаты медикам вырастут еще, когда правительство повысит минимальную зарплату.