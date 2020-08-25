З 1 вересня українським медикам підвищать зарплати. Відповідне рішення вже погодив бюджетний комітет Верховної Ради.

Для цього з Фонду для боротьби з Covid-19 виділять 6 млрд грн.

Тому протягом вересня – грудня 2020 року:

лікарі (незалежно від посад – 133 тис. людей) отримають доплату в розмірі 70% від посадового окладу, тобто 3 561 грн на місяць;

фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою (247 тис. людей) отримають доплату 50%, тобто 2 361 грн;

молодший медперсонал (138 тис. людей) – 25% мінімальної заробітної плати, тобто щомісячну доплату у розмірі 1 181 грн.

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Зі свого боку міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав, що, на його думку, зарплата лікаря, який прийшов після інтернатури, повинна стартувати з 20-25 тис. грн.

У червні цього року прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже повідомляв, що з вересня лікарям підвищать зарплати на 75%. Тоді він зауважив, що виплати медикам зростуть ще, коли уряд підвищить мінімальну зарплату.