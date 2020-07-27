Кабмин планирует повысить зарплаты бюджетникам с 1 сентября

Проект постановления Кабинета министров о повышении зарплаты для бюджетных организаций подготовили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Минимальная зарплата и ставка бюджетников вырастут на 37,6%.

Ее сейчас направили к профсоюзам для согласования.

В Кабмине предлагают повысить с 1 сентября 2020 года ставку работника первого тарифного разряда с 2 102 грн до 2 225 грн. Необходимость возникла из-за запланированного повышения минимальной зарплаты с 1 сентября с 4 723 до 5 тыс. грн.

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С 1 января 2021 года работникам первого тарифного разряда ставку поднимут до 2 670 грн, а с 1 июля 2021 года до 2 893 грн. Это повышение обосновывается планами увеличения минимальной зарплаты.

Минимальная зарплата 2020

По состоянию на 27 июля июня минимальная заработная плата в Украине составляет 4 723 грн в месяц. Последнее повышение произошло в январе 2020 года. Тогда зарплату подняли на 13% — 550 грн.

С 1 января вырос прожиточный минимум — с 1 936 грн до 2 027 грн.

Источник: Федерация профсоюзов Украины