Всем врачам в Украине повысят зарплаты на 75% с 1 сентября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На повышение выплат медикам Кабинет министров планирует выделить 8 млрд грн.

Кому и на сколько поднимут зарплату в сентябре

Всем врачам, независимо от должности – на 75%;

Среднему медперсоналу – на 50% (около 2,36 тыс. грн);

Младшим медсестрам – на 25% (около 1,18 тыс. грн).

— Такое повышение зарплат – только начало, — уверяет премьер.

Шмыгаль добавил, что выплаты медикам вырастут еще, когда правительство повысит минимальную зарплату.

Также в планах Кабмина изменение тарифов на лечение, чтобы государство больше тратило средств на пациентов.

— Тогда врачам не нужно будет экономить на лечении украинцев, — сказал Шмыгаль.

Помимо этого, правительство дополнительно выделит почти 1,3 млрд грн на экстренную медицину и 2,3 млрд грн на те медучреждения, которые критически недофинансированы.

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300% зарплаты медикам

Согласно приказу, который подписан министром здравоохранения Максимом Степановым 1 апреля, медики в Украине, которые имеют отношение к лечению пациентов с коронавирусом, получают доплату в размере трех должностных окладов.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, дополнительно поощрять медработников будут до тех пор, пока в стране распространяется коронавирус.

После завершения эпидемии Минздрав предложит новый механизм оплаты инфекционных больниц, добавил Ляшко.