Грузино-украинский политик Михеил Саакашвили, который сейчас занимает должность председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины заявил о том, что возвращается в родную Грузию.

Он снова стремится стать частью грузинской политики, но в то же время не скрывает желания и в дальнейшем помогать Украине.

Но возвращение Саакашвили в Грузию может затянуться.

Факты ICTV рассказывают, почему политик решил вернуться в Грузию, и чего ожидать от этого решения.

Михеил, возвращайся

Недавно в СМИ начали распространять информацию о возвращении Саакашвили в Грузию. Поверить в это было тяжело, ведь только 7 мая он заступил на должность председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ.

27 августа грузино-украинский политик решил положить конец слухам и подтвердить информацию о возвращении в Грузию.

— Я знаю, что моя работа как президента не была напрасной, и многое из того, что мы сделали, сохранено и сегодня работает. Но когда я слышу о событиях в Грузии, то точно знаю, что мы можем жить намного лучше, и каждый грузин может быть гораздо богаче. И вместе у нас это получится. Я возвращаюсь, — написал Саакашвили в Facebook.

Он добавил, что его президентство не прошло без ошибок и извинился за них.

Новая карьера в Грузии

Если все пройдет гладко, то Саакашвили может вновь стать узнаваемым лицом в грузинской политике.

В комментарии Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович заявил, что партия третьего президента Грузии может занять значительное место в парламенте.

— У его политической силы там очень неплохие шансы на парламентских выборах. Поскольку он не принимал активного участия непосредственно в публичной политике Грузии, то это имело не очень положительное влияние. Возможно, он увидел небольшую “щель”, шанс, который может ему позволить вернуться в политику Грузии, как главы, например, крупнейшей политсилы по результатам парламентских выборов, — говорит он.

Сейчас возвращение Саакашвили в Грузию, несмотря на его заявления, до сих пор под вопросом. Если же он все же покинет Украину, то можно уверенно сказать, что путь назад для него будет закрыт.

В нашей стране он отличился многими скандалами и не показал значительного результата на тех постах, которые ему поручали.

Фактически этот шаг Саакашвили — завершение его политической карьеры в Украине, ведь попытка принять участие в политической жизни страны будет выглядеть по меньшей мере странно.

— Если он и правда поедет в Грузию и будет участвовать в выборах, то это будет конец его политической карьеры в Украине. Более того — это будет бесславный конец. Бить себя в грудь и говорить, что “я гражданин Украины, я готов” и т. д., а затем изменить предпочтения и вернуться в другую страну и снова начать заниматься политической деятельностью, даже с морально-этической точки зрения будет выглядеть очень плохо, — рассказывает политолог.

Так грузинско-украинский политик делает себя менее надежным. Руководство Украины точно будет смотреть на него с большим подозрением, ведь когда человек меняет не только должности, но и страны, как перчатки, — это не вызывает доверия.

Да и сейчас встает вопрос, позволят ли Саакашвили вести политическую деятельность в Грузии. В этой стране за ним “должок”.

Холодный прием

Возвращением в Грузию Саакашвили решил снова сделать свою персону центром внимания, но на этот раз снова вернуться к грузинскому народу.

Война с Порошенко в Украине для него завершилась и теперь не будет никаких судов, никаких прорывов границы. А попытка провести свою политическую силу в парламент не увенчалась успехом.

И хотя должность для Саакашвили выбрали неплохую, в медиа его уже не так часто обсуждают, его украинская партия не запомнилась большинству граждан. В общем, он не получил те должности и полномочия, на которые рассчитывал.

И возвращение в Грузию ради нового шанса в политике может так и не состояться. В 2018 году Саакашвили заочно приговорили к шести годам заключения за организацию нападения на депутата Валерия Гелашвили.

Также ему заочно вынесли приговор по делу об убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. За превышение служебных полномочий Саакашвили получил еще три года.

И эти обстоятельства точно не будут способствовать “мирному” возвращению третьего президента Грузии на родину.

— Против него открыто очень много уголовных дел. Вероятность того, что его задержат и посадят есть, и достаточно высокая, — высказывает мнение Рейтерович.

Еще одной проблемой политолог считает то, с каким паспортом Саакашвили попытается выехать в Грузию. Он постоянно говорил, что у него сейчас только один паспорт — Украины.

Если его арестуют с украинским паспортом, то встанет вопрос “освобождения” гражданина Украины. А президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов бороться за жизнь каждого украинца.

Поедет с грузинским паспортом — встанет вопрос о том, какое вообще право имел Саакашвили быть украинским чиновником. Да, это гражданство ему еще предстоит “вернуть”, но сейчас такую ​​возможность нельзя исключать.

Да и не все дела против него в Грузии закрыты, в некоторых до сих пор идут расследования, поэтому девять лет лишения свободы могут стремительно перерасти в гораздо больший срок.

Саакашвили начал игру, правила которой, кажется, понятны только ему. Или он таким образом действительно пытается восстановить свою политическую значимость в Грузии, или “выбить” интересную должность в Украине — неизвестно.

Но грузины могут встретить его не толпой, которая будет готова прорывать границу, а нарядом полиции и наручниками.

Даже с тем, что партию Саакашвили до сих пор поддерживают около 10-15% населения, для них он может не быть такой важной фигурой.

Вместо политической карьеры его может ожидать завершение жизни в тюрьме. А это вряд ли те планы, которые себе наметил грузино-украинский политик.

Владислав Бомбела