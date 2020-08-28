PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Ряд положений постановления о карантине в Украине признаны неконституционными

Конституционный суд признал неконституционными некоторые положения постановления Кабмина об установлении карантинных ограничений в Украине.

Соответствующее решение суда опубликовано 28 августа.

Читайте: Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса за неправосудные решения

Не соответствуют Конституции положения:

  • ч. 1, 3 ст. 29 закона О государственном бюджете Украины на 2020 год от 14 ноября 2019 № 294-IX с изменениями;
  • — абзац 9 п. 2 раздела II Заключительные положения закона О внесении изменений в закон Украины О государственном бюджете Украины на 2020 год от 13 апреля 2020 № 553-IX.

— Положения, признанные неконституционными, утрачивают силу с дня принятия Конституционным судом Украины этого решения, — говорится в решении суда.

Кроме того, суд закрыл дело относительно постановления Кабинета министров Украины, которым и был введен карантин.

Решение Конституционного суда обязательное для выполнения и не может быть обжаловано.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка