Ряд положений постановления о карантине в Украине признаны неконституционными

Конституционный суд признал неконституционными некоторые положения постановления Кабмина об установлении карантинных ограничений в Украине.

Соответствующее решение суда опубликовано 28 августа.

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Не соответствуют Конституции положения:

ч. 1, 3 ст. 29 закона О государственном бюджете Украины на 2020 год от 14 ноября 2019 № 294-IX с изменениями;

— абзац 9 п. 2 раздела II Заключительные положения закона О внесении изменений в закон Украины О государственном бюджете Украины на 2020 год от 13 апреля 2020 № 553-IX.

— Положения, признанные неконституционными, утрачивают силу с дня принятия Конституционным судом Украины этого решения, — говорится в решении суда.

Кроме того, суд закрыл дело относительно постановления Кабинета министров Украины, которым и был введен карантин.

Решение Конституционного суда обязательное для выполнения и не может быть обжаловано.