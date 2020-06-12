Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса за неправосудные решения

Конституционный суд отменил статью 375 Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность судей за заведомо неправосудные решения.

Ее просили отменить группа из 55 депутатов, большинство из которых — члены фракции Оппозиционная платформа — при жизни.

В решении КС говорится, что не установлено критериев, по которым можно определить, какое решение судьи является неправосудным, а также не раскрыто содержания сообщения заведомо неправосудных. Таким образом, эта статья угрожает независимости судей.

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Судьи КС под прицелом

В то же время, часть судей Конституционного суда находится ”под прицелом” этой статьи в деле об узурпации власти президентом Виктором Януковичем, пишет Громадське.

Также это подтвердил бывший руководитель управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

Это решение суда — однозначно индульгенция для всех судей, в том числе и судей, которые выносили неправосудные решения в отношении активистов Майдана, добавил Горбатюк.

КС запретил выгонять депутатов

Конституционный суд признал неконституционным законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы.

Также законопроект предусматривал, что полномочия нардепа могут быть прекращены, если он отказался от гражданства Украины или выехал на постоянное жительство за границу.

Также нардепов этим законом лишили выплат за прогулы.

Источник: Громадське, Конституционный суд