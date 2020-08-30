Медики получают самую низкую зарплату по стране — Степанов

Средняя зарплата медицинских работников на 30% ниже, чем средняя зарплата по стране.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

— Медицинские работники все 29 лет получали самую низкую зарплату в стране. Если на 1 января этого года средняя зарплата в стране составляла около 10,5 тыс. грн, то средняя зарплата в сфере здравоохранения 7 087 грн, на 30% ниже, чем средняя зарплата по стране. Это позор для страны. Это просто стыдно для страны! — сказал он.

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Степанов заявил, одной из составляющих медицинской реформы должно быть существенное повышение зарплаты медикам.

По его словам, она должна начинаться с 20-25 тыс. грн.

Повышение зарплат медикам

С 1 сентября украинским медикам повысят зарплаты. Для этого из Фонда для борьбы с Covid-19 выделят 6 млрд грн.

Врачи получат доплату в размере 70% от должностного оклада, то есть 3 561 грн в месяц; специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием — 50%, то есть 2 361 грн; младший медперсонал — 25%, то есть 1 181 грн.