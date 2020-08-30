Медики отримують найнижчу зарплату по країні – Степанов

Середня зарплата медичних працівників на 30% нижче, ніж середня зарплата по країні.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Медичні працівники всі 29 років отримували найнижчу зарплату в країні. Якщо на 1 січня цього року середня зарплата в країні становила близько 10,5 тис. грн, то середня зарплата у сфері охорони здоров’я 7 087 грн, на 30% нижче, ніж середня зарплата по країні. Це ганьба для країни. Це просто соромно для країни! – сказав він.

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Степанов заявив, однією із складових медичної реформи має бути істотне підвищення зарплати медикам.

За його словами, вона повинна починатися з 20-25 тис. грн.

Підвищення зарплат медикам

З 1 вересня українським медикам підвищать зарплати. Для цього з фонду для боротьби з Covid-19 виділять 6 млрд грн.

Лікарі отримають доплату в розмірі 70% від посадового окладу, тобто 3 561 грн на місяць; фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою-50%, тобто 2 361 грн; молодший медперсонал – 25%, тобто 1 181 грн.