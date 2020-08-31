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Факты / Украина / Политика

Местные выборы 2020: кандидаты в мэры городов от Слуги народа (СПИСОК)

Съезд партии Слуга народа прошел 31 августа. На нем представили кандидатов на посты мэров на местных выборах 2020.

Впоследствии у каждого из них было несколько минут на презентацию себя и для вступительного слова.

Полный список кандидатов на местные выборы от партии Слуга народа, читайте в нашем материале.

Винница — Сергей Борзов

Местные выборы 2020: Слуга народа на съезде назвала кандидатов

Сергей является действующим председателем Винницкой облгосадминистрации. Ранее он занимал должность председателя Государственного управления делами. Его жена Ирина также является народным депутатом от Слуги народа.

Днепр — Сергей Рыженко

Местные выборы 2020: Слуга народа на съезде назвала кандидатов

Сергей Рыженко — главный врач Днепропетровской больницы имени Мечникова. Кроме этого он является депутатом местного совета от Блока Петра Порошенко, но его исключили из списков после того, как он стал кандидатом в мэры.

Житомир — Виктор Евдокимов

Местные выборы 2020: Слуга народа на съезде назвала кандидатов

Кандидат в мэры Житомира — действующий ректор университета Житомирская политехника. Также Виктор является председателем областной организации партии Наш край.

Запорожье — Виталий Тишечко

Местные выборы 2020: Слуга народа на съезде назвала кандидатов

Виталий Тишенков сейчас является депутатом городского совета. Более 15 лет работал в компании Мотор Сич на разных должностях.

Ивано-Франковск — Александр Богачев

Местные выборы 2020: Слуга народа на съезде назвала кандидатов

За место мэра омичей претендует юрконсультант, директор строительной компании Мельник.

Киев — Ирина Верещук

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Верещук ранее была главой города Рава-Русская во Львовской области. Ее выбрали кандидатом на должность мэра Киева на съезде Слуги народа. Выбирала фракция по трем критериям (поддержка фракции, президента и киевлян).

Кропивницкий — Ольга Ковалева-Алокили

Луцк — Роман Бондарук

Львов — Тарас Кльофа

Николаев — Татьяна Домбровская

Одесса — Олег Филимонов

Полтава — Сергей Иващенко

Ровно — Виталий Коваль

Сумы — Татьяна Рябуха

Тернополь — Виктор Гевко

Ужгород — Виктор Щадей

Харьков — Алексей Кучер

Херсон — Юрий Кириллов

Хмельницкий — Инна Ящук

Черкассы — Виталий Ильченко

Черновцы — Виталий Другановський

Чернигов — Юрий Тарасовец

Местные выборы 2020

Местные выборы в Украине приходятся на последнее воскресенье октября. В этом году это 25 число.

Уже 6 сентября все политические партии, участвующие в выборах, должны подать в ЦИК все необходимые документы.

Разрешение на начало предвыборной агитации кандидат или партия получают уже на следующий день после официальной регистрации.

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