Местные выборы 2020: Слуга народа на съезде назвала кандидатов

Съезд партии Слуга народа прошел 31 августа. На нем представили кандидатов на посты мэров на местных выборах 2020.
Впоследствии у каждого из них было несколько минут на презентацию себя и для вступительного слова.
Полный список кандидатов на местные выборы от партии Слуга народа, читайте в нашем материале.
Винница — Сергей Борзов
Сергей является действующим председателем Винницкой облгосадминистрации. Ранее он занимал должность председателя Государственного управления делами. Его жена Ирина также является народным депутатом от Слуги народа.
Днепр — Сергей Рыженко
Сергей Рыженко — главный врач Днепропетровской больницы имени Мечникова. Кроме этого он является депутатом местного совета от Блока Петра Порошенко, но его исключили из списков после того, как он стал кандидатом в мэры.
Житомир — Виктор Евдокимов
Кандидат в мэры Житомира — действующий ректор университета Житомирская политехника. Также Виктор является председателем областной организации партии Наш край.
Запорожье — Виталий Тишечко
Виталий Тишенков сейчас является депутатом городского совета. Более 15 лет работал в компании Мотор Сич на разных должностях.
Ивано-Франковск — Александр Богачев
За место мэра омичей претендует юрконсультант, директор строительной компании Мельник.
Киев — Ирина Верещук
Верещук ранее была главой города Рава-Русская во Львовской области. Ее выбрали кандидатом на должность мэра Киева на съезде Слуги народа. Выбирала фракция по трем критериям (поддержка фракции, президента и киевлян).
Кропивницкий — Ольга Ковалева-Алокили
Луцк — Роман Бондарук
Львов — Тарас Кльофа
Николаев — Татьяна Домбровская
Одесса — Олег Филимонов
Полтава — Сергей Иващенко
Ровно — Виталий Коваль
Сумы — Татьяна Рябуха
Тернополь — Виктор Гевко
Ужгород — Виктор Щадей
Харьков — Алексей Кучер
Херсон — Юрий Кириллов
Хмельницкий — Инна Ящук
Черкассы — Виталий Ильченко
Черновцы — Виталий Другановський
Чернигов — Юрий Тарасовец
Местные выборы 2020
Местные выборы в Украине приходятся на последнее воскресенье октября. В этом году это 25 число.
Уже 6 сентября все политические партии, участвующие в выборах, должны подать в ЦИК все необходимые документы.
Разрешение на начало предвыборной агитации кандидат или партия получают уже на следующий день после официальной регистрации.