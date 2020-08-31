Местные выборы 2020: Слуга народа на съезде назвала кандидатов

Съезд партии Слуга народа прошел 31 августа. На нем представили кандидатов на посты мэров на местных выборах 2020.

Впоследствии у каждого из них было несколько минут на презентацию себя и для вступительного слова.

Полный список кандидатов на местные выборы от партии Слуга народа, читайте в нашем материале.

Винница — Сергей Борзов

Сергей является действующим председателем Винницкой облгосадминистрации. Ранее он занимал должность председателя Государственного управления делами. Его жена Ирина также является народным депутатом от Слуги народа.

Днепр — Сергей Рыженко

Сергей Рыженко — главный врач Днепропетровской больницы имени Мечникова. Кроме этого он является депутатом местного совета от Блока Петра Порошенко, но его исключили из списков после того, как он стал кандидатом в мэры.

Житомир — Виктор Евдокимов

Кандидат в мэры Житомира — действующий ректор университета Житомирская политехника. Также Виктор является председателем областной организации партии Наш край.

Запорожье — Виталий Тишечко

Виталий Тишенков сейчас является депутатом городского совета. Более 15 лет работал в компании Мотор Сич на разных должностях.

Ивано-Франковск — Александр Богачев

За место мэра омичей претендует юрконсультант, директор строительной компании Мельник.

Киев — Ирина Верещук

Верещук ранее была главой города Рава-Русская во Львовской области. Ее выбрали кандидатом на должность мэра Киева на съезде Слуги народа. Выбирала фракция по трем критериям (поддержка фракции, президента и киевлян).

Кропивницкий — Ольга Ковалева-Алокили

Луцк — Роман Бондарук

Львов — Тарас Кльофа

Николаев — Татьяна Домбровская

Одесса — Олег Филимонов

Полтава — Сергей Иващенко

Ровно — Виталий Коваль

Сумы — Татьяна Рябуха

Тернополь — Виктор Гевко

Ужгород — Виктор Щадей

Харьков — Алексей Кучер

Херсон — Юрий Кириллов

Хмельницкий — Инна Ящук

Черкассы — Виталий Ильченко

Черновцы — Виталий Другановський

Чернигов — Юрий Тарасовец

Местные выборы 2020

Местные выборы в Украине приходятся на последнее воскресенье октября. В этом году это 25 число.

Уже 6 сентября все политические партии, участвующие в выборах, должны подать в ЦИК все необходимые документы.

Разрешение на начало предвыборной агитации кандидат или партия получают уже на следующий день после официальной регистрации.