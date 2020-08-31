Місцеві вибори 2020: Слуга народу на зїзді назвала кандидатів

З’їзд партії Слуга народу пройшов 31 серпня. На ньому представили кандидатів на пости мерів на місцевих виборах 2020.
Згодом кожен з них мав кілька хвилин на презентацію себе та для вступного слова.
Повний список кандидатів на місцеві вибори від партії Слуга народу, читайте у нашому матеріалі.
Вінниця – Сергій Борзов
Сергій є чинним головою Вінницької Облдержадміністрації. Раніше він обіймав посаду голову Державного управління справами. Його дружина Ірина також є народним депутатом від Слуги народу.
Дніпро – Сергій Риженко
Сергій Риженко – головний лікар Дніпропетровської лікарні імені Мечникова. Окрім цього він він є депутатом місцевої ради від Блоку Петра Порошенка, але його виключили зі списків після того, як він став кандидатом у мери.
Житомир – Віктор Євдокимов
Запоріжжя – Віталій Тишечко
Івано-Франківськ – Олександр Богачов
Київ – Ірина Верещук
Кропивницький – Ольга Ковальова-Алокілі
Луцьк – Роман Бондарук
Львів – Тарас Кльофа
Миколаїв – Тетяна Домбровська
Одеса – Олег Філімонов
Полтава – Сергій Іващенко
Рівне – Віталій Коваль
Суми – Тетяна Рябуха
Тернопіль – Віктор Гевко
Ужгород – Віктор Щадей
Харків – Олексій Кучер
Херсон – Юрій Кирилов
Хмельницький – Інна Ящук
Черкаси – Віталій Ільченко
Чернівці – Віталій Другановський
Чернігів – Юрій Тарасовець
Місцеві вибори 2020
Місцеві вибори в Україні припадають на останню неділю жовтня. Цьогоріч це 25 число.
Вже 6 вересня усі політичні партії, що беруть участь у виборах, повинні подати до ЦВК усі необхідні документи.
Дозвіл на початок передвиборчої агітації кандидат або партія отримують вже наступного дня після офіційної реєстрації.