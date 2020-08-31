Місцеві вибори 2020: Слуга народу на зїзді назвала кандидатів

З’їзд партії Слуга народу пройшов 31 серпня. На ньому представили кандидатів на пости мерів на місцевих виборах 2020.

Згодом кожен з них мав кілька хвилин на презентацію себе та для вступного слова.

Повний список кандидатів на місцеві вибори від партії Слуга народу, читайте у нашому матеріалі.

Вінниця – Сергій Борзов

Сергій є чинним головою Вінницької Облдержадміністрації. Раніше він обіймав посаду голову Державного управління справами. Його дружина Ірина також є народним депутатом від Слуги народу.

Дніпро – Сергій Риженко

Сергій Риженко – головний лікар Дніпропетровської лікарні імені Мечникова. Окрім цього він він є депутатом місцевої ради від Блоку Петра Порошенка, але його виключили зі списків після того, як він став кандидатом у мери.

Житомир – Віктор Євдокимов

Запоріжжя – Віталій Тишечко

Івано-Франківськ – Олександр Богачов

Київ – Ірина Верещук

Кропивницький – Ольга Ковальова-Алокілі

Луцьк – Роман Бондарук

Львів – Тарас Кльофа

Миколаїв – Тетяна Домбровська

Одеса – Олег Філімонов

Полтава – Сергій Іващенко

Рівне – Віталій Коваль

Суми – Тетяна Рябуха

Тернопіль – Віктор Гевко

Ужгород – Віктор Щадей

Харків – Олексій Кучер

Херсон – Юрій Кирилов

Хмельницький – Інна Ящук

Черкаси – Віталій Ільченко

Чернівці – Віталій Другановський

Чернігів – Юрій Тарасовець

Місцеві вибори 2020

Місцеві вибори в Україні припадають на останню неділю жовтня. Цьогоріч це 25 число.

Вже 6 вересня усі політичні партії, що беруть участь у виборах, повинні подати до ЦВК усі необхідні документи.

Дозвіл на початок передвиборчої агітації кандидат або партія отримують вже наступного дня після офіційної реєстрації.