1 сентября Верховная Рада приняла проект закона об изменениях по поставкам электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома.

Это должно привести к тому, что ОСМД и ЖЭКи будут меньше платить за электроэнергию для освещения придомовых территорий.

Однако не ясно, пойдет ли такое решение на пользу обычным жителям домов.

Факты ICTV рассказывают, какие изменения принесет принятый закон, и коснутся ли они жителей многоквартирных домов.

Снижение за снижением

Регуляция цен на электроэнергию в ОСМД и ЖЭКах в сторону снижения происходит уже довольно давно.

Одним из таких шагов в начале 2019 года было уменьшение цен на электроэнергию для объединений совладельцев многоквартирных домов. С тех пор они стали платить за электроэнергию как население.

Теперь подобные изменения постигнут ЖЭК и ОСМД, но касательно содержания придомовых территорий. Оплата за это рассчитывалась как для небытовых потребителей, что на практике значительно дороже.

— К тому же по тарифам для населения будут потреблять электроэнергию и котельные, расположенные внутри или на крыше жилого дома, общежития переселенцев и религиозных организаций, — написали в пресс-службе партии Слуга народа.

На практике это значит, что теперь свет в лифтах, дворах и подъездах будет обходиться дешевле непосредственно жителям соответствующих домов. Однако, как и со всем в Украине, здесь все не так просто.

Изменения в ценах

Наибольшие изменения в законе, конечно же, будут касаться оплаты за электроэнергию. Согласно документу, вводится новая категория бытовых потребителей.

— К категории бытовых потребителей приравниваются потребители, которые тратят электрическую энергию исключительно для нужд функционирования общего имущества многоквартирного дома и обслуживания придомовой территории, — говорится в тексте закона ко второму чтению.

Цены для небытовых потребителей в Украине на услуги по передаче электрической энергии установлены на уровне 240 грн/МВт*ч. Вместе с тем есть и тарифы на услуги поставщиков универсальных услуг, тарифы на услуги по распределению электроэнергии, прогнозируемая средняя закупочная цена электроэнергии.

Все вышеперечисленное берется в расчет при формировании тарифа для для малых бытовых потребителей. То есть для каждого из них рассчитывался собственный тариф, но он был большим, чем цена для населения.

Теперь же для ОСМД и ЖЭКов он будет рассчитываться гораздо проще:

до 100 кВт*ч в месяц — тариф 0,9 грн за 1 кВт*ч;

более 100 кВт*ч — тариф 1,68 грн за 1 кВт*ч.

Однако юридический консультант Александр Мироненко заявил Фактам ICTV, что сейчас нужно дождаться опубликования закона, чтобы обсуждать его по существу.

— Скорее всего, хотят, чтобы регулятор выставлял другие тарифы (ОСМД и ЖЭКам — Ред.), а не те, которые есть сейчас на обслуживание придомовой территории, света в подъезде, лифтах и ​​т. д., — говорит он.

Смело можно предположить, что большинство многоквартирных домов будут потреблять более 100 кВт*ч электроэнергии в месяц, и платить за нее придется по соответствующему тарифу.

Конечно, это должно повлиять и на карманы всех жителей дома, ведь уменьшилась бы платежка за обслуживание придомовой территории. Но, скорее всего, ничего подобного ждать не стоит.

Обыденность для потребителей

Конечно, чтобы ощутить реальные последствия от действия проекта закона, нужно чтобы он вступил в силу. Тогда ОСМД и ЖЭКи смогут увидеть, как снизилась оплата за поставки электроэнергии на придомовые объекты.

Только после этого можно ожидать, что в платежках за обслуживание придомовой территории что-то изменится.

Однако для Украины любое снижение тарифов является очень незначительным или вообще незаметным. А когда оно никем не регулируется, то и соответствующая возможность выдается призрачной.

Не забывайте, что тариф на электроэнергию для населения зависит и от того, какой счетчик установлен. С однозонным время суток не влияет на конечную сумму оплаты. То есть все потребленное будет в одну цену.

Но если в доме будут стоять двух- или трехзонные счетчики, то ночью можно будет платить еще меньше.

Но юридический консультант не считает, что даже становления подобных счетчиков приведет к значительному уменьшению цен в платежках для жителей домов.

— Возможно расходы увеличат примерно на 10%, или переведут на трехзонные счетчики, и тогда, плюс-минус, ничего не изменится. Поскольку ночью дешевле, чем днем, а у нас свет горит чаще всего ночью. Но лифты съедают больше электроэнергии, а работают днем. Все компенсируется, и мы, скорее всего, ничего не почувствуем, — говорит Мироненко.

И даже если новый закон и немного уменьшит коммунальную нагрузку на жителей многоквартирных домов, то вскоре это может перекрыть пересмотр тарифов на электроэнергию.

О таких планах стало известно в конце мая, после публикации программы Кабмина по стимулированию экономики страны.

В частности, там выделяется пункт о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения. Учитывая, что в программе речь идет о потерях сектора энергетики в результате карантина, можно предположить, что населению придется платить больше.

А поскольку обслуживание придомовой территории теперь также будет зависеть от того тарифа, то больше ожидаешь увеличения цен.

Возможно, инициатива нардепов и позволит немного облегчить жизнь ОСМД и ЖЭКам.

В долгосрочной перспективе остается рассчитывать только на то, что закон поможет уменьшить нагрузку на многоквартирные дома после пересмотра тарифов.