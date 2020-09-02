1 вересня Верховна Рада ухвалила проект закону про зміни щодо постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку.

Це має призвести до того, що ОСББ і ЖЕКи менше платитимуть за електроенергію для освітлення прибудинкових територій.

Однак не зрозуміло, чи піде таке рішення на користь звичайних жителів будинків.

Факти ICTV розповідають, які зміни принесе ухвалений закон, і чи торкнуться вони жителів багатоквартирних будинків.

Зниження за зниженням

Регуляція цін на електроенергію в ОСББ і ЖЕКах в сторону зниження відбувається вже досить давно.

Одним з таких кроків на початку 2019 року було зменшення ціни на електроенергію для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. З того часу вони почали платити за електроенергію як населення.

Тепер схожі зміни спіткають ЖЕК і ОСББ, але щодо утримання прибудинкових територій. Оплата за це розраховувалася як для непобутових споживачів, що на практиці значно дорожче.

– До того ж за тарифами для населення споживатимуть електроенергію і котельні, що розташовані всередині або ж на даху житлового будинку, гуртожитки переселенців та релігійні організації, – написали у прес-службі партії Слуга народу.



На практиці це має означати, що тепер світло в ліфтах, дворах і під’їздах обходитиметься дешевше безпосередньо жителям відповідних будинків. Однак, як і з усім в Україні, тут все не так просто.

Зміни в цінах

Найбільші зміни у законі, звичайно ж стосуватимуться оплати за електроенергію. Згідно із документом, вводиться нова категорія побутових споживачів.

– До категорії побутових споживачів прирівнюються споживачі, які витрачають електричну енергію виключно для потреб функціонування спільного майна багатоквартирного будинку та обслуговування прибудинкової території, – йдеться у тексті закону до другого читання.

Ціни для непобутових споживачів в Україні на послуги з передачі електричної енергії встановлені на рівні 240 грн/МВт*год. Разом з тим є і тарифи на послуги постачальників універсальних послуг, тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії.

Все вищезазначене береться до розрахунку під час формування тарифу для для малих непобутових споживачів. Тобто для кожного з них розраховувався власний тариф, але він був більшим за ціну для населення.

Тепер же для ОСББ і ЖЕКів він розраховуватиметься набагато простіше:

до 100 кВт*год на місяць – тариф 0,9 грн за 1 кВт*год;

понад 100 кВт*год – тариф 1,68 грн за 1 кВт*год.

Однак юридичний консультант Олександр Мироненко заявив Фактам ICTV, що нині потрібно дочекатися публікації закону, щоб обговорювати його по суті.

– Найімовірніше, хочуть, щоб регулятор виставляв інші тарифи (ОСББ та ЖЕКам – Ред.), а не ті, які є нині на обслуговування прибудинкової території, світла у під’їзді, ліфтах тощо, – каже він.

Сміливо можна припустити, що більшість багатоквартирних будинків споживатиме більше 100 кВт*год електроенергії на місяць, і платити за неї доведеться за відповідним тарифом.

Звичайно, це мало б вплинути і на кишені усіх жителів будинку, адже зменшилась би платіжка за обслуговування прибудинкової території. Та, найімовірніше, чогось подібного не варто очікувати.

Буденність для споживачів

Звичайно, щоб відчути реальні наслідки від дії проекту закону, потрібно щоб він набув чинності. Тоді ОСББ і ЖЕКи зможуть побачити, чи знизилася оплата за постачання електроенергії на прибудинкові об’єкти.

Лиш після цього можна очікувати, що у платіжках за обслуговування прибудинкової території щось зміниться.

Однак для України будь-яке зниження тарифів є дуже незначним або взагалі непомітним. А коли воно ніким не регулюється, то й відповідна можливість видається примарною.

Не забуваймо, що тариф на електроенергію для населення залежить й від того, який лічильник встановлений. З однозонним час доби не впливатиме на кінцеву суму оплати. Тобто все спожите буде в одну ціну.

Але якщо в домі стоятимуть дво- або тризонні лічильники, то вночі можна буде сплачувати ще менше.

Та юридичний консультант не вважає, що навіть становлення таких лічильників призведе до значного зменшення цін в платіжках для жителів будинків.

– Можливо витрати збільшать десь на 10%, або переведуть на тризонні лічильники, і тоді, плюс-мінус, нічого не зміниться. Оскільки вночі дешевше, аніж вдень, а у нас світло горить найбільше вночі. Але ліфти з’їдають більше електроенергії, а працюють вдень. Все компенсується, і ми, найімовірніше, нічого не відчуємо, – каже Мироненко.

Та й навіть якщо новий закон і трохи зменшить комунальне навантаження на мешканців багатоквартирних будинків, то невдовзі це може перекрити перегляд тарифів на електроенергію.

Про такі плани стало відомо наприкінці травня, після публікації програми Кабміну щодо стимулювання економіки країни.

Зокрема, там виокремлюється пункт про перегляд тарифів на електроенергію для населення. Враховуючи, що в програмі йдеться про втрати сектору енергетики у результаті карантину, можна припустити, що населенню доведеться платити більше.

А оскільки обслуговування прибудинкової території тепер також залежатиме від цього тарифу, то більше очікуєш на збільшення цін.

Можливо, ініціатива нардепів і дозволить трохи полегшити життя ОСББ і ЖЕКам.

У довгостроковій перспективі залишається розраховувати лише на те, що закон допоможе зменшити навантаження на багатоквартирні будинки після перегляду тарифів.