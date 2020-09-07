Апелляция Януковича: удастся ли наказать президента-беглеца

Апелляция для Януковича. Очередное судебное заседание по делу президента-беглеца состоится 10 сентября в Киевском апелляционном суде. Обжаловать стремятся факт его заочного заключения под стражу.

Приговор, который был принят Печерским районным судом еще 4 мая и дает право следствию начать процедуру экстрадиции его на родину.

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Первое подозрение ему предъявят через два года после побега — в 2016 году. Это сделает тогда еще генеральный прокурор Юрий Луценко во время судебного заседания по делу пяти бывших сотрудников Беркута. Их обвинят в убийствах активистов Евромайдана. Тогда Виктор Янукович согласится дать показания по видеосвязи. Сделает это со второй попытки, из-за переноса судебных заседаний в суде города Ростова.

В этом деле он будет проходить только как свидетель. На допросе путаться показаниям и на многие вопросы не ответит, сославшись на то, что забыл детали. А еще жалеть, что не ввел военное положение во время протестов.

Дело беркутовцев рассыплется, когда подсудимых передадут Москве в рамках обмена пленными 29 декабря прошлого года. Но объявление о подозрении в государственной измене Януковичу таки кончится судом. Заседания продлятся почти два года. Семья Януковичей будет одерживать и победы.

Его сын Александр выиграет судебное дело против депутата Госдумы России V-VI созывов Ильи Пономарева по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, относительно показаний, которые Пономарев давал по тому же делу госсовета. Утверждение о том, что Александр мог заработать на украинских облигациях внешнего займа $1 млрд признают не соответствующими действительности, но не опровергнут другие свидетельства Пономарева, в частности о том, что семья Януковича финансировала “ЛДНР”.

— Мои источники утверждают, что на первом этапе образования “ЛНР” и “ДНР”, они финансировались конкретно Александром. Вашему бывшему президенту, как говорят, сделали предъяву, что мы тебе денег отгрузили, а ты свои обязательства не выполнил, то может так сделаешь что-то полезное, — утверждает Пономарев

Год назад, 24 января, Оболонский районный суд Киева таки объявил приговор экс-президенту Виктору Януковичу. Его признали виновным в государственной измене и пособничестве, в ведении агрессивной войны и заочно назначили наказание в 13 лет лишения свободы.

Последний год Януковича

Адвокаты Януковича всегда утверждали, что во всех инстанциях будут идти до конца и на все приговоры подавать апелляцию. Это дело не единственное, в частности в июне уже ГБР сообщил о подозрении Януковичу и двум экс-министрам обороны Украины — Дмитрий Саламатину и Павлу Лебедеву. Которые, по утверждению прокуроров, в период с 2012 по 2014 года работали в пользу российских интересов.

— Эти лица совершали действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, ухудшение ее обороноспособности. Оказывали представителям Российской Федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова, — комментирует Вадим Приймачок, руководитель отдела ГСУ ГБР.

А в прошлом году произошел еще один скандал связан уже с прежним местом жительства президента беглеца. По конкурсу, управляющим резиденции Межигорье выбрали компанию ООО Скомпани, руководителя которой Алексея Вороненкова связывают с соратниками Януковича.

Впоследствии контракт был расторгнут, а резиденцией продолжают руководить общественные активисты. Но практически все ценные вещи Янукович вывоз из собственного дома еще во время своего бегства. Нам удалось разыскать работника резиденции, который помогал грузить ценности и предметы искусства.

— Перед входом на площадку подъезжали маленькие бусики, в них загружали картины, иконы, вазы, статуэтки, какие-то старинные книги. Потому что в Хонке были специальные комнаты хранилища для ценных вещей и подарков. Более суток мы все паковали. Говорили, что оно поедет на Крым, — рассказывает Игорь Березовский, инженер по вентиляции Хонки.

Речь идет вероятно о Крымской резиденции Януковича, хотя там он не остался. По информации российского политтехнолога Вадима Самодурова, поселился в Москве в элитном поселке Барвиха, приобретя там дом за $52 млн. А недавно громко отпраздновал юбилей — 70 лет в казино в городе Сочи, на котором присутствовал Дмитрий Медведев. Семейный статус бывший президент сменил еще несколько лет назад, получив развод от бывшей жены Людмилы на 45 году совместной жизни. И живет сейчас с гражданской женой Любовью Полежай, которая якобы родила ему сына. Хорошо ее помнит и работник Межигорья Игорь.

— Они стали жить вместе задолго до того, как он стал президентом. Она была не публичным человеком. Мы ее между собой называли хозяйка, потому что все вопросы, которые решались по территории обычно согласовывались с ней, — вспоминает он.

Апелляция. Каковы перспективы будущих судов

Но спокойная жизнь в российской столице бывшего президента, кажется все же не устраивает и он стремится вернуться. 10 сентября Киевским апелляционным судом будет рассмотрена апелляция на меру пресечения в виде заочного ареста экс-президента.

Об этом сообщают представители адвокатского объединения Авери Лекс, что защищает его интересы. Эксперты утверждают, выиграть дело вряд ли удастся, хотя это даст свои преимущества стороне защиты. Возможность подать кассационную жалобу и обратиться в Верховный суд.

— После решения Верховного суда, который скорее всего, оставит приговор в силе уже можно обращаться в интересах Януковича в Европейский суд по правам человека. А уже тот, в свою очередь, может принять достаточно неординарное решение, ведь там никто не смотрит на то, это дело политическое, или это дело социальное. Там все идет строго по процедуре. Если есть нарушение прав человека, процессуального или материального права, Европейский суд по правам человека обязательно примет решение, которое будет считать правильным и оно будет уже вне политики, — раскрывает возможную стратегию защиты юристов Януковича адвокат Иван Либерман.

В случае выигрыша в Апелляционном суде, есть преимущества и для представителей обвинения. Это даст возможность начать процедуру экстрадиции Януковича в Украину из России.

— Там, скорее всего, откажут или вообще проигнорируют обращение. Но тогда украинская сторона будет иметь право с формально юридической точки зрения проводить полностью досудебное и судебное следствие заочно, выйти на обвинительный приговор и соответственно декларировать всему миру и европейцам в частности, что согласно нормам Уголовного кодекса Украины, данный гражданин заочно приговорен, — разъясняет Либерман .

Таким образом, защита Януковича, скорее всего делает ставку на рассмотрение его дела именно Европейским судом по правам человека. Где на представителей правосудия тяжелее будет повлиять эмоциональной стороной вопроса, которая имеет влияние на процесс в Украине после событий Евромайдана, расстрелов Небесной сотни и понимание, что наказание за это никто так и не понес.

Украинские же прокуроры стремятся после начала процедуры экстрадиции, официально начать очередное заочное досудебное следствие. Но 10 сентября в Апелляционном суде речь еще не о приговоре. Между сторонами защиты и обвинением состоится очередная стадия дебатов.

Екатерина Павловская