Апеляція Януковича: чи вдастся покарати президента-втікача

Апеляція для Януковича. Чергове судове засідання у справі президента-утікача відбудеться 10 вересня у Київському апеляційному суді. Оскаржувати прагнуть факт його заочного взяття під варту.

Вирок, що був ухвалений Печерським районним судом ще 4 травня і надає право слідству розпочати процедуру екстрадиції його на Батьківщину.

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Першу підозру йому висунуть за два роки після втечі – у 2016 році. Це зробить на той час ще генеральний прокурор Юрій Луценко під час судового засідання у справі п’яти колишніх співробітників Беркута. Їх звинувачуватимуть у вбивствах активістів Євромайдану. Тоді Віктор Янукович, погодиться дати свідчення через відеозв’язок. Зробить це з другої спроби, через перенесення судових засідань, у суді міста Ростова.

В цій справі він проходитиме лише як свідок. На допиті плутатиметься зі свідченнями й на багато запитань не відповість, пославшись на те, що забув деталі. А ще шкодуватиме, що не ввів воєнний стан під час протестів.

Справа беркутівців розсиплеться, коли підсудних передадуть Москві у рамках обміну полоненими 29 грудня минулого року. Але оголошення про підозру в державній зраді Януковичу таки скінчиться судом. Засідання триватимуть майже два роки. Родина Януковичів одержуватиме і перемоги.

Його син Олександр виграє судову справу проти депутата Держдуми Росії V-VI скликань Іллі Пономарьова у справі про захист честі, гідності та ділової репутації, щодо свідчень, які Пономарьов давав у тій же справі держради. Твердження про те, що Олександр міг заробити на українських облігаціях зовнішнього займу $1 млрд визнають такими, що не відповідають дійсності, але не спростують інші свідчення Пономарьова, зокрема про те, що родина Януковича фінансувала “ЛДНР”.

— Мої джерела стверджують, що на першому етапі утворення “ЛНР” та “ДНР”, вони фінансувалися конкретно Олександром. Вашому колишньому президенту, як кажуть, зробили пред’яву, що ми тобі грошей відвантажили, а ти свої зобов’язання не виконав, то може так зробиш щось корисне, – стверджує Пономарьов

Рік тому, 24 січня, Оболонський районний суд Києва таки оголосив вирок екс-президенту Віктору Януковичу. Його визнали винним у державній зраді й пособництві, у веденні агресивної війни та заочно призначили покарання в 13 років позбавлення волі.

Останній рік Януковича

Адвокати Януковича завжди стверджували, у всіх інстанціях будуть йти до кінця і на всі вироки подавати апеляцію. Ця справа не єдина, зокрема у червні вже ДБР повідомило про підозру Януковичу і двом екс-міністрам оборони України – Дмитру Саламатіну та Павлу Лебедєву. Які, за ствердженням прокурорів, у період з 2012 по 2014 року працювали на користь російських інтересів.

— Ці особи вчиняли дії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, погіршення її обороноздатності. Надавали представникам Російської Федерації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, зокрема, і на території Автономної Республіки Крим, що надалі призвело до анексії півострова, – коментує Вадим Приймачок, керівник відділу ГСУ ДБР.

А минулого року стався ще один скандал пов’язаний вже із колишнім місцем проживання президента утікача. За конкурсом, управителем резиденції Межигір’я обрали компанію ТОВ Скомпані, керівника якої Олексія Вороненкова пов’язують із соратниками Януковича.

Згодом контракт було розірвано, а резиденцією продовжують керувати громадські активісти. Але фактично всі цінні речі Янукович вивіз з власного будинку ще під час своєї втечі. Нам вдалося розшукати працівника резиденції, який допомагав вантажити цінності і предмети мистецтва.

— Перед входом на майданчик приходили маленькі бусики, в них завантажували картини, ікони, вази, статуетки, якісь старовинні книжки. Тому що у Хонці були спеціальні кімнати сховища для цінних речей та подарунків. Понад добу ми все пакували. Казали, що воно поїде на Крим, – розповідає Ігор Березовський, інженер із вентиляційних систем Хонки.

Йдеться ймовірно про Кримську резиденцію Януковича, хоча там він не лишився. За інформацією російського політтехнолога Вадима Самодурова, оселився у Москві в елітному селищі Барвиха, придбавши там будинок за $52 млн. А нещодавно гучно відсвяткував ювілей – 70 років в казино у місті Сочі, на якому був присутній Дмитро Медведєв. Сімейний статус колишній президент змінив ще декілька років тому, отримавши розлучення від колишньої дружини Людмили на 45 році спільного життя. І живе зараз із громадянською дружиною Любов’ю Полежай, яка начебто народила йому сина. Добре її пам’ятає і працівник Межигір’я Ігор.

— Вони почали жити разом задовго до того, як він став президентом. Вона була не публічною людиною. Ми її між собою називали господиня, бо всі питання, які вирішувалися щодо території зазвичай узгоджувалися з нею, – згадує він.

Апеляція. Які перспективи майбутніх судів

Але спокійне життя у російській столиці колишнього президента, здається все ж не влаштовує і він прагне повернутися. 10 вересня Київським апеляційним судом буде розглянута апеляція на запобіжний захід у вигляді заочного арешту екс-президенту.

Про це повідомляють представники адвокатського об’єднання Авер Лекс, що захищає його інтереси. Експерти стверджують, виграти справу навряд чи вдасться, хоча це дасть свої переваги стороні захисту. Можливість подати касаційну скаргу і звернутися у Верховний суд.

— Після рішення Верховного суду, що також найімовірніше, залишить вирок у силі вже можна звертатися в інтересах Януковича до Європейського суду з прав людини. А вже той, в свою чергу, може ухвалити досить неординарне рішення, адже там ніхто не дивиться на те, чи це справа політична, чи це справа соціальна. Там все йде виключно за процедурою. Якщо є порушення прав людини, процесуального або матеріального права, Європейський суд з прав людини обов’язково ухвалить рішення, яке буде вважати правильним і воно буде вже поза політикою, – розкриває можливу стратегію захисту юристів Януковича адвокат Іван Ліберман.

У разі виграшу в Апеляційному суді, є переваги і для представників обвинувачення. Це дасть можливість розпочати процедуру екстрадиції Януковича в Україну з Росії.

— Там, ймовірно, що відмовлять або взагалі проігнорують звернення. Але тоді українська сторона буде мати право з формально юридичної точки зору проводити повністю досудове і судове слідство заочно, вийти на обвинувальний вирок і відповідно декларувати всьому світу і європейцям зокрема, що згідно з нормами Кримінального кодексу України заочно засуджений громадянин винен, – роз’яснює Ліберман.

Отже, захист Януковича, найімовірніше робить ставку на Європейський суд з прав людини. Де на представників правосуддя не впливатиме емоційність, що залишилася після подій Євромайдану, розстрілів Небесної сотні і розуміння, що покарання за це ніхто так і не поніс.

Українські ж прокурори прагнуть після початку процедури екстрадиції, офіційно розпочати чергове заочне досудове слідство. Але 10 вересня в Апеляційному суді йтиметься ще не про вирок. Між сторонами захисту та обвинувачення відбудеться чергова стадія дебатів.

Катерина Павловська