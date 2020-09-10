Командующий ООС обсудил с ОБСЕ нарушение режима прекращения огня на Донбассе

Командующий объединенных сил ООС Владимир Кравченко встретился с делегацией Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во главе с Марком Этерингтоном.

Они обсудили выполнение соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Владимир Кравченко отметил, что Украина полностью выполняет достигнутые договоренности. В то же время вооруженные формирования РФ ведут усиленную разведку позиций ООС и пытаются спрвоцировать огонь, осуществляя огневые провокации.

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По мнению командующего ООС, это делается для того, чтобы доказать, что украинская сторона не может выполнить договоренности Трехсторонней контактной группы.

В то же время Владимир Кравченко отметил, что нужно информировать мировое сообщество о фактах игнорирования вооруженными формированиями полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный.

Обстрел возле Шумов

10 сентября боевики обстреляли участок возле поселка Шумы. Именно здесь должна была состояться встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

В штабе ООС отметили, что противник сознательно нарушает договоренности и открыто провоцирует украинскую сторону.