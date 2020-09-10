Боевики обстреляли участок возле поселка Шумы Донецкой области, где должна была состояться встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

— Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, — заявили в пресс-службе ООС.

Читайте: Ситуация на Донбассе: украинская делегация в ТКГ ответила на провокации боевиков

В штабе ООС добавили, что противник сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону.

7 сентября участники консультаций ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Украинская сторона взяла на себя вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

10 сентября в Офисе президента заявили, что инспекция позиций ВСУ возле поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ не состоится.