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Факты / Украина

В канун встречи СЦКК и ОБСЕ: боевики обстреляли участок возле поселка Шумы

Боевики обстреляли участок возле поселка Шумы Донецкой области, где должна была состояться встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. 

— Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ, — заявили в пресс-службе ООС.

Читайте: Ситуация на Донбассе: украинская делегация в ТКГ ответила на провокации боевиков

В штабе ООС добавили, что противник сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону.

Боевики обстреляли участок возле поселка Шумы

7 сентября участники консультаций ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Украинская сторона взяла на себя вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

10 сентября в Офисе президента заявили, что инспекция позиций ВСУ возле поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ не состоится.

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