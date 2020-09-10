10 сентября инспекция позиций Вооруженных сил Украины возле поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ не состоится.

Об этом рассказал источник в Офисе президента агентству Интефакс-Украина.

— Инспекции сегодня не будет. Она не переносится, а пока временно отменяется, — говорится в сообщении.

По словам источника, представители так называемых ДНР и ЛНР находились в составе Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с 2014 года.

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Их участие в переговорах определенно Минскими договоренностями, которые были подписаны Петром Порошенко.

— Сейчас они присутствуют в ТКГ. Хотя не имеют юридической силы. Украина не ведет диалог с террористами, поэтому президент Украины напрямую говорит с президентом РФ. Ведь за столом переговоров может быть только Россия, которая и является агрессором. Но с этим достоянием, подписанным Петром Порошенко, надо что-то делать, — сказал он.

Сейчас идет поиск правильных юридических решений, чтобы закончить войну на Донбассе и сохранить территориальную целостность страны.

Инспекции в районе поселка Шумы

7 сентября участники консультаций ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ.

Украинская сторона взяла на себя вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.