Командувач ООС обговорив з ОБСЄ порушення режиму припинення вогню на Донбасі

Командувач об’єднаних сил ООС Володимир Кравченко зустрівся з делегацією Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на чолі з Марком Етерінгтоном.

Вони обговорили виконання дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Володимир Кравченко зазначив, що Україна повністю виконує досягнуті домовленості. Натомість збройні формування РФ ведуть посилену розвідку позицій ООС і намагаються викликати вогонь у відповідь, здійснюючи вогневі провокації.

Читайте: Інспекція позицій ЗСУ з ОБСЄ біля селища Шуми тимчасово скасовується – ЗМІ

На думку командувача ООС, це робиться для того, щоб довести, що українська сторона неспроможна виконати домовленості Тристоронньої контактної групи.

Водночас Володимир Кравченко наголосив, що потрібно інформувати світову спільноту про факти ігнорування збройними формуваннями повного і всеосяжного режиму припинення вогню, в результаті чого загинув український військовий.

Обстріл біля Шумів

10 вересня бойовики обстріляли ділянку біля селища Шуми. Саме тут мала відбутися зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.

У штабі ООС зазначили, що противник свідомо порушує домовленості і відкрито провокує українську сторону.