12 сентября в российской соцсети ВКонтакте появилось сообщение о том, что украинские пользователи могут без проблем заходить в нее через мобильное приложение.

Сейчас зайти в российскую соцсеть без использования VPN в Украине можно только со смартфонов, но даже это плохой сигнал для нашего государства.

Возможно, вскоре методы для обхода блокировки найдут и другие запрещенные в Украине сайты.

Как обошли блокировки

Российской соцсети удалось обойти блокировку украинских провайдеров с помощью так называемых прокси-серверов.

Суть этого метода заключается в том, что пользователь подает косвенный запрос на соответствующий сайт, а прокси-сервер берет у него ресурс и передает пользователю.

Благодаря этому появляется возможность заходить на запрещенные сайты. Когда мы подаем запрос для входа на сайт напрямую — его обнаруживают как запрещенный и не дают получить к нему доступ.

В случае с прокси-сервером, сначала запрос подается на разрешенный сайт, а оттуда идет на запрещающий домен. Оттуда уже считывается вся информация и выводится для пользователя.

— Прокси-сервер это, проще говоря, посредник между пользователем приложения или браузера и самим сервером, который получает информацию. Эта технология используется для многих вещей: от защиты до анонимизации, — рассказал Фактам ICTV разработчик программного обеспечения Никита.

Конечно, возникает вопрос, а можно ли такой обход блокировки прекратить. Чисто теоретически — да, но на практике это может быть очень сложно для Украины.

Проблема заключается в том, что прокси-сервер не обязательно один. А если речь идет о такой большой социальной сети как ВКонтакте, то можно с уверенностью сказать, что их много.

То есть, даже если удастся заблокировать один “обходной путь”, то на его месте появится другой. Это будет лишь вопросом времени и ресурсов каждой из сторон.

— Прокси-сервер в приложении легче менять, чем другие его компоненты, ведь он практически независим. Однако это не стоит воспринимать, как нечто, что можно изменить, условно, за две минуты. Если сравнивать с авто, то можно сказать, что мы заменяем не мотор, а руль, — говорит программист.

Если Украина хочет полностью ограничить доступ к ВКонтакте через прокси-серверы, то для этого необходимо для начала “отловить” их, затем предоставить информацию всем интернет-провайдерам, а те уже, в свою очередь, будут блокировать доступ к ним.

Ключевое в этой борьбе — время. В 2017 году, когда и началось блокирование ряда российских сайтов, для некоторых пользователей ВКонтакте работал более трех недель с момента публикации решения.

Это можно связать с тем, что подобное для Украины было в новинку, поэтому сейчас все решения относительно блокировки будут вводить в действие гораздо быстрее. Однако все равно за неделю, пока все провайдеры будут блокировать прокси, на его месте будет появляться новый.

Правительство уже обратило внимание на метод обхода блокировки социальной сети и подготовит соответствующее решение по нему.

— Касательно ВКонтакте. Сегодня, как только мы узнали эту информацию, я попросил проверить, соответствует ли это действительности, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории, — заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Однако самой большой проблемой является то, что начать подражать ВКонтакте могут и другие запрещенные в Украине сайты.

Станет ли это новым методом

Хотя такие хитрости российской соцсети и кажутся чем-то новеньким, на самом деле метод обхода блокировки с помощью прокси-серверов был и в 2017 году.

Просто до сих пор самыми популярными методами для посещения ВКонтакте были VPN и браузер TOR, который способен обходить любые блокировки.

А в России прокси-серверы приобрели популярность во времена блокирования мессенджера Telegram. Тогда их часто использовали, чтобы получить к нему доступ. Возможно, именно это побудило руководство соцсети к созданию метода, который бы вернул украинскую аудиторию.

Самой большой проблемой было то, что большинство людей не хотят использовать VPN на смартфонах, а именно там — наибольшее количество пользователей. А такой метод, во-первых, сильно нагружал гаджет, во-вторых, не всегда был надежен.

Пользоваться бесплатным VPN было опасно из-за низкой защиты, а платить за доступ к соцсети и небольшого количества других сайтов не возникало желания.

О прокси-серверах тогда даже и не говорили. А ВКонтакте просто настроила его для своего приложения, что и позволяет создать иллюзию, что соцсеть без проблем работает в Украине.

— Сложность (при внедрении прокси-сервера — Ред.) может быть лишь при разработке этого сервера, на что уйдет определенное время, и изменениях в самом приложении — куда именно отправляется запрос для получения информации, — говорит разработчик программного обеспечения.

Однако для самих социальных сетей это будет сложно сделать, поэтому ждать чего-то подобного для компьютеров не стоит.

Возьмут ли на вооружение для себя такую ​​тактику другие российские сайты — трудно сказать. Поскольку ВКонтакте принадлежит Mail.ru Group, при необходимости, таким же методом могут “разблокировать” Mail.ru.

Решение по имплементации прокси-серверов в своих приложениях могут использовать и другие запрещенные в Украине сайты, но сейчас это маловероятно. У Яндекса уже давно есть возможность довольно легко настроить прокси для своего браузера, но они не ввели эту функцию для приложений.

А у Одноклассников не такая большая аудитория в Украине, чтобы они ввязывались в эту игру с блокировкой-разблокировкой.

(Не)Важный рынок

Ни для кого не секрет, что пользователи из стран бывшего Советского Союза являются основной аудиторией ВКонтакте. Поэтому потеря Украины должна быть значительным ударом.

Поскольку большинство людей, которые все же заходят в российскую соцсеть из Украины, пользуются VPN, то отследить точное их количество невозможно. Украинские IP-адреса сменились немецкими, французскими, американскими и тому подобными.

По состоянию на начало 2020 года говорили о том, что из ВКонтакте ушли около 80% украинцев. Но это не нанесло значительного удара прибылям социальной сети.

Конечно, если верить российским СМИ и отчетам. В 2019 году рост прибыли замедлился, но все равно был весьма значительным. Но сейчас ВКонтакте решил попробовать вернуть украинскую аудиторию.

В приложение не только поставили прокси, но и сообщили всем украинским пользователям об этом где только возможно. Например, на электронные почты, на которые зарегистрированы аккаунты, начали поступать письма с предложением вернуться.

Но не забывайте, что заблокировали российские сайты, в том числе ВКонтакте, из-за значительного распространения на них российской пропаганды. В других социальных сетях ее хоть иногда “подчищают”.

А выгодную РФ точку зрения вряд ли будут удалять оттуда. Да, не все украинцы будут верить российской повестке дня, но на то и существует пропаганда — чтобы понемногу насаждать свою “реальность”.

Возможно такая активизация связана именно с местными выборами. Ведь даже после блокировки соцсети в Украине, в ней появлялись активные “боты”, которые навязывали антиукраинскую позицию.

Пока Украина не решила, как именно будет бороться с таким методом обхода блокировки, нужно оставаться взвешенными и держаться подальше от российского информационного поля.

Все говорит о том, что украинские пользователи не столь важны для “выживания” ВКонтакте. И дестабилизация ситуации — единственная причина для восстановления связи для украинцев.

Поэтому лучше несколько раз подумать перед тем, как возвращаться в российские соцсети, чем потом стать жертвой пропаганды, которая уже более шести лет работает против Украины.

Владислав Бомбела