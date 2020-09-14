12 вересня у російській соцмережі ВКонтакте з’явилося повідомлення про те, що українські користувачі можуть без проблем заходити до неї через мобільний додаток.

Нині зайти до російської соцмережі без використання VPN в Україні можна лише зі смартфонів, та навіть це поганий сигнал для нашої держави.

Можливо, невдовзі методи для обходу блокування знайдуть й інші заборонені в Україні сайти.

Як обійшли блокування

Російській соцмережі вдалося обійти блокування українських провайдерів за допомогою так званих проксі-серверів.

Суть цього методу полягає в тому, що користувач подає непрямий запит на відповідний сайт, а проксі-сервер бере в нього ресурс і передає користувачу.

Завдяки цьому з’являється можливість заходити на заборонені сайти. Коли ми подаємо запит для входу на сайт напряму – його виявляють як заборонений і не дають отримати до нього доступ.

У випадку з проксі-сервером, спочатку запит подається на дозволений сайт, а звідти йде на заборонений домен. Звідти вже зчитується вся інформація і виводиться для користувача.

– Проксі-сервер це, простіше кажучи, посередник між користувачем додатку або браузеру та самим сервером, який отримує інформацію. Ця технологія використовується для багатьох речей: від захисту до анонімізації, – розповів Фактам ICTV розробник програмного забезпечення Микита.

Звичайно, постає питання, а чи можна такий обхід блокування припинити. Чисто теоретично – так, але на практиці це може бути дуже важко для України.

Проблема полягає в тому, що проксі-сервер не обов’язково один. А якщо йдеться про таку велику соціальну мережу як ВКонтакте, то можна з упевненістю сказати, що їх багато.

Тобто, навіть якщо вдасться заблокувати один “обхідний шлях”, то на його місці з’явиться інший. Це буде лише питанням часу і ресурсів кожної зі сторін.

– Проксі-сервер у додатку легше змінювати, аніж інші його компоненти, адже він є практично незалежним. Однак це не варто сприймати, як щось, що можна змінити, умовно, за дві хвилини. Якщо порівнювати з авто, то можна сказати, що ми замінюємо не мотор, а руль, – каже програміст.

Якщо Україна хоче повністю обмежити доступ до ВКонтакте через проксі-сервери, то для цього буде необхідно для початку “відловити” їх, потім надати інформацію усім інтернет-провайдерам, а ті вже, в свою чергу, блокуватимуть доступ до них.

Ключовий у цій боротьбі – час. У 2017 році, коли й почалося блокування низки російських сайтів, для деяких користувачів ВКонтакте працював більше трьох тижнів з моменту публікації рішення.

Це можна пов’язати з тим, що подібне для України було в новинку, тому нині всі рішення щодо блокувань вводитимуть в дію набагато швидше. Однак все одно за тиждень, доки всі провайдери блокуватимуть проксі, на його місці з’являтиметься новий.

Уряд вже звернув увагу на метод обходу блокування соціальної мережі і підготує відповідне рішення щодо нього.

– Щодо ВКонтакте. Сьогодні, щойно ми дізналися цю інформацію, я попросив перевірити, чи відповідає це дійсності, і що можна зробити, які рішення ухвалити, щоб протидіяти цій історії, – заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Однак найбільшою проблемою є те, що почати наслідувати ВКонтакте можуть й інші заборонені в Україні сайти.

Чи стане це новим методом

Хоча такі хитрощі російської соцмережі і видаються чимось новеньким, насправді ж метод обходу блокування за допомогою проксі-серверів був і в 2017 році.

Просто досі найпопулярнішими методами для відвідування ВКонтакте були VPN та браузер TOR, який здатен обходити будь-яке блокування.

А в Росії проксі-сервери набули популярності за часів блокування месенджера Telegram. Тоді їх часто використовували, щоб отримати до нього доступ. Можливо, саме це спонукало керівництво соцмережі до створення методу, який би повернув українську аудиторію.

Найбільшою проблемою було те, що більшість людей не хочуть використовувати VPN на смартфонах, а саме там – найбільша кількість користувачів. А такий метод, по-перше, сильно навантажував гаджет, по-друге, не завжди був надійний.

Користуватися безкоштовним VPN було небезпечно через низький захист, а платити за доступ до соцмережі та невеликої кількості інших сайтів не виникало бажання.

Про проксі-сервери тоді навіть й не говорили. А ВКонтакте просто налаштувала його для свого додатку, що й дозволяє створити ілюзію, що соцмережа без проблем працює в Україні.

– Складність (під час впровадження проксі-сервера – Ред.) може виникнути лиш під час розроблення цього сервера, на що піде певний час, та змін у самому додатку – куди саме відправлятиметься запит для отримання інформації, – говорить розробник програмного забезпечення.

Однак для самих соціальних мереж це буде складно зробити, тому чекати чогось подібного для комп’ютерів не варто.

Чи візьмуть на озброєння для себе таку тактику інші російські сайти – важко сказати. Оскільки ВКонтакте належить Mail.ru Group, за потреби, таким самим методом можуть “розблокувати” Mail.ru.

Рішення щодо імплементації проксі-серверів у своїх додатках можуть використати й інші заборонені в Україні сайти, та нині це малоймовірно. У Яндекса вже давно є можливість доволі легко налаштувати проксі для свого браузера, але вони не ввели цю функцію для додатків.

А в Однокласників не така велика аудиторія в Україні, щоб вони вплутувалися у цю гру з блокуванням-розблокуванням.

(Не)Важливий ринок

Ні для кого не секрет, що користувачі з країн колишнього Радянського союзу є основною аудиторією ВКонтакте. Тому втрата України мала б бути значним ударом.

Оскільки більшість людей, які все ж заходять в російську соцмережу з України, користуються VPN, то відстежити точну їхню кількість неможливо. Українські IP-адреси змінилися на німецькі, французькі, американські тощо.

Станом на початок 2020 року казали про те, що з ВКонтакте пішли близько 80% українців. Та це не завдало значного удару прибуткам соціальної мережі.

Звичайно, якщо вірити російським ЗМІ та звітам. У 2019 році зростання прибутку сповільнилося, але все одно було досить значним. Та нині ВКонтакте вирішив спробувати повернути українську аудиторію.

У додаток не лише поставили проксі, але й сповістили всіх українських користувачів про це де тільки можливо. Наприклад, на електронні пошти, на які зареєстровані акаунти, почали надходити листи з пропозицією повернутися.

Та не забуваймо, що заблокували російські сайти, зокрема ВКонтакте, через значне розповсюдження на них російської пропаганди. В інших соціальних мережах її хоч інколи “підчищають”.

А вигідну РФ точку зору навряд чи видалятимуть звідти. Так, не всі українці віритимуть російському порядку денному, але на те й існує пропаганда – щоб потроху насаджувати свою “реальність”.

Можливо така активізація пов’язана саме з місцевими виборами. Адже навіть після блокування соцмережі в Україні, в ній з’являлися активні “боти”, які нав’язували антиукраїнську позицію.

Доки Україна не вирішила, як саме боротиметься з таким методом обходу блокування, потрібно залишатися зваженими і триматися якнайдалі від російського інформаційного поля.

Все говорить про те, що українські користувачі не настільки важливі для “виживання” ВКонтакте. І дестабілізація ситуації – єдина причина для відновлення зв’язку для українців.

Тому краще кілька разів подумати перед тим, як повертатися в російські соцмережі, аніж потім стати жертвою пропаганди, яка вже більше шести років працює проти України.

Владислав Бомбела