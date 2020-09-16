Игорь Павловский – предполагаемый организатор покушения на Екатерину Гандзюк – на заседании Приморского районного суда Одессы 16 сентября попросил утвердить соглашение о признании вины.

Если это соглашение утвердят, он получит более мягкое наказание.

Павловский утверждает, что соглашение подписал добровольно, и готов давать показания.

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Павловский в деле Гандзюк

Помощник экс-нардепа Николая Паламарчука Игорь Павловский является фигурантом дела активистки Екатерины Ганзюк, которую 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле ее дома.

20 января 2020 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении и задержал Павловского.

А на следующий день Печерский районный суд Киева взял его под стражу.

По данным следствия, Павловский создал преступную организацию, которая занималась запугиванием людей, повреждением имущества и массовыми беспорядками на заказ.

Кроме того, в июне 2019 года приговорили к лишению свободы пятерых исполнителей убийства, а в июле 2020-го ОГ направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата облсовета Алексея Левина по факту заказа и организации нападения на Гандзюк.