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Факты / Украина

Дело Гандзюк: Мангера и Левина отправили в СИЗО на два месяца

Фигурантов по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина и Владислава Мангера отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога.

Решение принял Днепровский районный суд Киева 20 августа.

Мангер и Левин пробудут под стражей до 18 октября.

Читайте: Дело Гандзюк: Мангера и Левина будут судить за заказ нападения на активистку

 

Підготовче засідання по справі вбивства Катерини Гандзюк. Суддя вийшов з нарадчої.

Опубликовано Masi Nayyem Среда, 19 августа 2020 г.

Дело Екатерины Гандзюк

Нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк произошло 31 июля 2018 года. Женщину облили кислотой. Она попала в больницу, где пробыла три месяца. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь Гандзюк, он полученных ожогов она умерла 4 ноября 2018 года.

В июне 2019 года суд приговорил к лишению свободы пятерых исполнителей заказного убийства, они признали свою вину.

В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата облсовета Алексея Левина касательно заказа нападения на Екатерину Гандзюк.

Источник: Masi Nayyem

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