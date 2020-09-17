Интрига выборов в Киеве — кто придет вторым, а кто напомнит о давно забытом прошлом

Полеты над городом, байкеры, взаимный троллинг – выборы в Киеве это всегда ярко. В этом году, учитывая высокий рейтинг действующего городского головы, казалось бы, исход столичной избирательной кампании предрешен. Однако, интриг все равно хватает. Киев, как главная политическая площадка страны, традиционно манит массу желающих засветиться на выборах. Только счетчик кандидатов в мэры легко может перевалить за 50.

Большой фаворит

И все хотят занять место Виталия Кличко, который руководит столицей уже 6 лет и пока никуда уходить не собирается. В 2014 году Кличко по договоренности с Петром Порошенко разменял президентские амбиции на кресло градоначальника. С тех пор многое изменилось, партнерству с Порошенко пришел конец, Кличко пытается вернуться к самостоятельному политическому плаванию.

Мэр Киева возродил собственный политический проект УДАР и ведет его на выборы в Киевсовет. Пока, судя по соцопросам, в частности группы Рейтинг за 4 — 9 сентября, и Кличко, и его партия – главные фавориты киевских выборов. Однако, в первом туре действующий городской голова точно не победит. Личный рейтинг мэра — 43,6%. А в Киевсовете – главная интрига будет в конфигурации коалиции. УДАРу пока дают – 23,6%, на втором месте партия Слуга народа — 13,6%, на третьем — Европейская солидарность с 13,1%.

— В Киеве на самом деле идет конкуренция за то, кто займет второе место, и кто выйдет во второй тур с Виталием Кличко, и во втором туре, скорее всего, ему проиграет. Но именно партия этого кандидата будет претендовать на сотрудничество с УДАРом в Киевсовет, — констатирует политолог Игорь Попов.

На рейтинг Кличко, как и мэров других больших городов позитивно повлиял коронавирусный карантин. Мэр столицы продолжает проводить каждодневные брифинги по эпидемиологической ситуации в городе, посещать больницы с инспекциями и делать вид, что все держит под контролем.

Основа его избирательной компании – ставка на инфраструктурные проекты. Мосты, дороги, ремонты – все в очень традиционном для действующей власти стиле. Про массовые незаконные стройки, пробки и другие проблемы Кличко предпочитает не вспоминать. Главная проблема для действующего мэра на выборах — настойчивые попытки его “обнять” со стороны действующего президента Владимира Зеленского и президента бывшего Петра Порошенко.

Порошенко настойчиво напоминает Кличко о совместном политическом прошлом, Зеленский – о перспективах в будущем. Причем сначала с новой властью у киевского мэра отношения совсем не заладились. Андрей Богдан – первый глава офиса Зеленского активно пытался сместить Кличко с должности главы Кивской городской государственной администрации и заявлял о коррупционных преступлениях столичного мэра. Кличко пришлось прибегнуть даже к тяжелой артиллерии. Говорят, что оставить мэра в покое просил Банковую даже личный адвокат президента США Дональда Трампа и по совместительству добрый друг Кличко Руди Джулиани.

После увольнения Богдана из ОП ситуация кардинальным образом изменилась. Его преемник Андрей Ермак от противостояния перешел к миролюбивому сосуществованию и теплым отношениям с Кличко. Глава ОП прямо заявлял, что мэр Киева может еще многое дать Украине, а Кличко признавался, что консультировался с Ермаком по ряду кадровых назначений в столице.

Такая взаимная симпатия может отразиться на раскладах в будущем составе Киевсовета. То есть, именно Слуга народа станет партнером УДАРа по коалиции, что вполне устроит Банковую. Но Петр Порошенко тоже не сдается. Сначала его партия Европейская солидарность предлагала Кличко идти на выборы от нее. После того, как мэр отказался и возродил УДАР, пятый президент сделал ход конем – ЕС заявила, что своего кандидата в мэры вдвигать не будет, а поддержит Кличко.

Сам мэр сразу же заявил, что немало партий хотят, чтобы Кличко был их мэром, а он якобы ни с кем не объединяется и не торгуется. Реакция понятна. Но такая позиция ЕС все равно накладывает на действующего главу города определенные обязательства, о которых он совсем не просил. Как минимум, ему теперь сложно будет объяснить, почему он не пригласил в коалицию в Киевсовете партию, которая его открыто поддержала. Возглавит список ЕС на выборах Марина Порошенко – супруга пятого президента, а сам экс-гарант активно участвует в избирательной кампании, развесив по столице плакаты с собственной фотографией.

То есть, Кличко еще до голосования оказался на растяжке, и подумать ему есть над чем.

— Вопрос, как будут распределены должности после выборов, какая фракция станет партнером партии УДАР в Киевсовете, кто какие должности получит, в том числе наиболее интересные посты, которые касаются земли, бюджета, мусора, — описывает основные интриги Игорь Попов.

Спутать карты

Вмешаться в разделение столицы между УДАРом, ЕС и Слугой народа попытается партия Голос. В мэры политическая сила отправила шоумена Сергея Притулу. Для Голоса киевская кампания – чуть ли не единственный шанс возродить утраченные за год после парламентских выборов позиции. Национальный рейтинг партии фактически обнулился, Святослав Вакарчук снова сбежал из политики на сцену, так что вся надежда на нового хедлайнера. Образ Притулы идеально подходит для столицы — современный, патриотичный, прозападный. Комик сразу же заявил, что покончил с шоу-бизнесом и даже поддел Вакарчука. — Я не Слава, я не передумаю, — говорит Притула.

— Для Киева, проевропейского, динамичного, молодого, этот кандидат мог бы подойти, но он должен что-то делать, а не только надеяться на свою прошлую узнаваемость по работе в шоу-бизнесе, — подчеркивает политолог Попов.

Хотя пока только на старом образе Тернопольский Серый сразу же получил второй рейтинг после Кличко – 9,8%. По Киеву ходили слухи, что Притуле на кампанию выделил средства бизнесмен Томаш Фиала. Так что с рекламой тоже проблем быть не должно. В Киевсовет Голос поведет бывший главный таможенник страны Максим Нефьодов. То есть ставка на молодых, западноориентированных, незапятнанных реформаторов. В столице таких любят. Главное для Голоса не оказаться в Киевсовете, как и в Раде, за пределами реально влияющей на принятие решений группы.

Помешать Притуле стать главным спарринг-партнером Кличко может Ирина Верещук из Слуги народа. Партия власти превратила выбор кандидата в мэры столицы в настоящее шоу. А победила на нем бывший мэр Рава-Русской Львовской области. Ну хотя бы опыт управления городом у Верещук точно есть.

— Она была наименее токсична, из тех, кто претендовал на баллотирование, — объясняет политтехнолог Сергей Гайдай.

На фоне Александра “мама любит скорость, а я квартиры” Дубинского и Николая “я засыплю ваши песочницы песком” Тищенко – так точно. Но вот только Верещук совсем не знают в Киеве. Решить эту проблему, призвана агрессивная рекламная кампания. Бордами с изображением депутата от Слуги народа завешен весь город. Верещук даже в образе Мэри Поппинс “летала” над Киевом, подвешенная за тросы, произведя настоящий фурор в социальных сетях.

Эффект был такой, что, по словам, источника Фактов ICTV в Слуге народа рекламный ролик, который в таком образе снимала Верещук, вообще не выйдет. Хватило хайпа и на видео со съемок. Киношная Мэри Поппинс говорила, что она передвигается благодаря ветру перемен. Киевский ветер может обеспечить пролет Верещук с выборами. Но запомнилась она уже точно. Ее задача максимум – выход во второй тур, пока же судя по соцопросам, она третья, с 6,9% поддержки киевлян.

И Притула, и Верещук активно зовут Кличко на дебаты, дабы откусить кусочек его популярности. Но действующий мэр на это точно не пойдет. Играть в эти игры ему незачем.

Сбитые летчики

У остальных кандидатов в мэры задача на выборах не победить, а напомнить о себе. И кто только не пытается это сделать. Например, бывший мэр Харькова Михаил Добкин убеждает голосовать за себя с помощью видеороликов, в которых он катается на мотоцикле и жарит шашлык. А экс-нардеп Борислав Береза, который в 2015 году вышел во второй тур с Кличко, превратился в эко-активста. Тут как тут и бывшие киевские градоначальники Александр Омельченко и Александр Попов, экс-депутаты Николай Томенко и Николай Катеринчук, и прочие “сбитые летчики”.

— Любая партия, которая претендует хоть на что-то, должна заявиться в столице, потому что политика делается в столице, — объясняет россыпь столичных кандидатов Игорь Попов.

Весь этот праздник предвыборного креатива нам наблюдать еще больше месяца. Кто контролирует Киев, тот контролирует Украину, — старая поговорка в отечественных политических кругах. В этом году актуальна, как никогда.

Валерий Литонинский