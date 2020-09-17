Інтрига виборів у Києві – хто прийде другим, а хто нагадає про давно забуте минуле

Польоти над містом, байкери, взаємний тролінг – вибори в Києві це завжди яскраво. Цьогоріч, з огляду на високий рейтинг чинного міського голови, здавалося б, результат столичної виборчої кампанії вже вирішений. Однак, інтриг все одно вистачає. Київ, як головний політичний майданчик країни, традиційно манить безліч охочих засвітитися на виборах. Тільки лічильник кандидатів в мери легко може перевалити за 50.

Великий фаворит

І всі хочуть зайняти місце Віталія Кличка, який керує столицею вже шість років і поки нікуди йти не збирається. У 2014 році Кличко за домовленістю з Петром Порошенком розміняв президентські амбіції на крісло міського голови. Відтоді багато чого змінилося, партнерству з Порошенком прийшов кінець, Кличко намагається повернутися до самостійного політичного плавання.

Мер Києва відродив власний політичний проект УДАР і веде його на вибори до Київради. Поки, судячи із соцопитувань, зокрема групи Рейтинг за 4 – 9 вересня, і Кличко, і його партія – головні фаворити київських виборів. Однак, в першому турі чинний міський голова точно не переможе. Особистий рейтинг мера – 43,6%. А в Київраді – головна інтрига буде в конфігурації коаліції. УДАРу поки дають – 23,6%, на другому місці партія Слуга народу – 13,6%, на третьому – Європейська солідарність з 13,1%.

— У Києві насправді йде конкуренція за те, хто посяде друге місце, і хто вийде до другого туру з Віталієм Кличком, і в другому турі, швидше за все, йому програє. Але саме партія цього кандидата буде претендувати на співпрацю з УДАРом в Київраді, – констатує політолог Ігор Попов.

На рейтинг Кличка, як і мерів інших великих міст, позитивно вплинув коронавірусний карантин. Мер столиці продовжує проводити щоденні брифінги щодо епідеміологічної ситуації в місті, відвідувати лікарні з інспекціями і робити вигляд, що все тримає під контролем.

Основа його виборчої компанії – ставка на інфраструктурні проекти. Мости, дороги, ремонти – все в дуже традиційному для чинної влади стилі. Про масові незаконні будівництва, затори та інші проблеми Кличко намагається не згадувати. Головна проблема для чинного мера на виборах – наполегливі спроби його “обійняти” з боку нинішнього президента Володимира Зеленського та екс-президента Петра Порошенка.

Порошенко наполегливо нагадує Кличку про спільне політичне минуле, Зеленський – про перспективи в майбутньому. Однак спочатку з новою владою у київського мера відносини зовсім не склалися. Андрій Богдан – перший глава офісу Зеленського активно намагався змістити Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і заявляв про корупційні злочини столичного мера. Кличку довелося задіяти навіть важку артилерію. Кажуть, що залишити мера в спокої просив Банкову навіть особистий адвокат президента США Дональда Трампа і за сумісництвом добрий друг Кличка Руді Джуліані.

Після звільнення Богдана з ОП ситуація кардинально змінилася. Його наступник Андрій Єрмак від протистояння перейшов до миролюбного співіснування і теплих відносин з Кличком. Глава ОП прямо заявляв, що мер Києва може ще багато дати Україні, а Кличко зізнавався, що консультувався з Єрмаком щодо кількох кадрових призначень у столиці.

Така взаємна симпатія може відбитися на розкладах в майбутньому складі Київради. Тобто, саме Слуга народу стане партнером УДАРу по коаліції, що цілком влаштує Банкову. Але Петро Порошенко теж не здається. Спочатку його партія Європейська солідарність пропонувала Кличку йти на вибори від неї. Після того, як мер відмовився і відродив УДАР, п’ятий президент зробив хід конем – ЄС заявила, що свого кандидата в мери висувати не буде, а підтримає Кличка.

Сам мер відразу ж заявив, що чимало партій хочуть, щоб Кличко був їхнім мером, а він нібито ні з ким не об’єднується і не торгується. Реакція зрозуміла. Але така позиція ЄС все одно накладає на чинного главу міста певні зобов’язання, про які він зовсім не просив. Щонайменше, йому тепер складно буде пояснити, чому він не запросив у коаліцію в Київраді партію, яка його відкрито підтримала. Очолить список ЄС на виборах Марина Порошенко – дружина п’ятого президента, а сам екс-гарант бере активну участь у виборчій кампанії, розвісивши столицею плакати з власним зображенням.

Тобто, Кличко ще до голосування опинився на розтяжці, і подумати йому є над чим.

— Питання, як будуть розподілені посади після виборів, яка фракція стане партнером партії УДАР в Київраді, хто які посади отримає, в тому числі найбільш цікаві пости, які стосуються землі, бюджету, сміття, – описує основні інтриги Ігор Попов.

Сплутати карти

Втрутитися в розподіл столиці між УДАРом, ЄС і Слугою народу спробує партія Голос. У мери політична сила відправила шоумена Сергія Притулу. Для Голосу київська кампанія – чи не єдиний шанс відродити втрачені за рік після парламентських виборів позиції. Національний рейтинг партії фактично обнулився, Святослав Вакарчук знову втік з політики на сцену, тому вся надія на нового хедлайнера. Образ Притули ідеально підходить для столиці – сучасний, патріотичний, прозахідний. Комік відразу ж заявив, що покінчив з шоу-бізнесом і навіть підколов Вакарчука. — Я не Слава, я не передумаю, – говорить Притула.

— Для Києва, проєвропейського, динамічного, молодого, цей кандидат міг би підійти, але він повинен щось робити, а не тільки сподіватися на свою минулу впізнаваність за роботою у шоу-бізнесі, – підкреслює політолог Попов.

Хоча поки тільки на старому образі Тернопільський Сірий відразу ж отримав другий рейтинг після Кличка – 9,8%. Києвом ходили чутки, що Притулі на кампанію виділив кошти бізнесмен Томаш Фіала. Тому з рекламою теж проблем бути не повинно. До Київради Голос поведе колишній головний митник країни Максим Нефьодов. Тобто ставка на молодих, західноорієнтованих, чистих реформаторів. У столиці таких люблять. Головне для Голосу не опинитися в Київраді, як і в Верховній Раді, за межами групи, яка реально впливає на ухвалення рішень.

Завадити Притулі стати головним спаринг-партнером Кличка може Ірина Верещук зі Слуги народу. Партія влади перетворила вибір кандидата в мери столиці на справжнє шоу. А перемогла на ньому колишній мер Рава-Руської Львівської області. Ну хоча б досвід управління містом у Верещук точно є.

— Вона була найменш токсична, з тих, хто претендував на балотування, – пояснює політтехнолог Сергій Гайдай.

На фоні Олександра “мама любить швидкість, а я квартири” Дубинського і Миколи “я засиплю ваші пісочниці піском” Тищенка – так точно. Але ось тільки Верещук зовсім не знають в Києві. Вирішити цю проблему, покликана агресивна рекламна кампанія. Бордами із зображенням депутата від Слуги народу завішане все місто. Верещук навіть в образі Мері Поппінс літала над Києвом, підвішена за троси, зробивши справжній фурор в соціальних мережах.

Ефект був такий, що, за словами, джерела Фактів ICTV в Слузі народу рекламний ролик, який в такому образі знімала Верещук, взагалі не вийде. Вистачило хайпу і на відео зі зйомок. Кіношна Мері Поппінс казала, що вона пересувається завдяки вітру змін. Київський вітер може забезпечити проліт Верещук з виборами. Але запам’яталася вона вже точно. Її завдання щонайбільше – вихід до другого туру, поки ж судячи із соцопитувань, вона третя, із 6,9% підтримки киян.

І Притула, і Верещук активно кличуть Кличка на дебати, щоб відкусити шматочок його популярності. Але чинний мер на це точно не піде. Грати в такі ігри йому не з руки.

Збиті льотчики

У решти кандидатів в мери завдання на виборах не перемогти, а нагадати про себе. І хто тільки не намагається це зробити. Наприклад, колишній мер Харкова Михайло Добкін переконує голосувати за себе за допомогою відеороликів, в яких він катається на мотоциклі і смажить шашлик. А екс-нардеп Борислав Береза, який у 2015 році вийшов у другий тур з Кличком, перетворився на еко-активіста. Тут і колишні київські градоначальники Олександр Омельченко та Олександр Попов, екс-депутати Микола Томенко та Микола Катеринчук, та інші “збиті льотчики”.

— Будь-яка партія, що претендує хоч на щось, повинна заявитися в столиці, тому що політика робиться в столиці, – пояснює розсип столичних кандидатів Ігор Попов.

Все це свято передвиборчого креативу нам спостерігати ще більше місяця. Хто контролює Київ, той контролює Україну, – стара приказка в вітчизняних політичних колах. Цьогоріч актуальна, як ніколи.

Валерій Літонінський