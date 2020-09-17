Официальные представительства США и Евросоюза в Украине остро отреагировали на решение Верховной Рады касательно САП.

В четверг, 17 сентября, состоялось утверждение состава конкурсной комиссии по избранию нового главы САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры), несмотря на рекомендации Запада.







От этого зависит поддержка Украины: реакция США и ЕС на решение Рады по САП / 2 фотографии

Главным тезисом сообщений ведомств стал так называемый ультиматум: соблюдение рекомендаций или прекращения поддержки стран.

Обращения идентичны по содержанию и времени публикаций, однако первым его выложило представительство США.

Увольнение Назара Холодницкого

21 августа Офис генпрокурора согласовал увольнение Назара Холодницкого с поста на пост руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Холодницкий возглавлял ведомство с ноября 2015 года.

В июне 2020 генеральный прокурор Ирина Венедиктова распорядилась провести служебное расследование в отношении Назара Холодницкого.

Аудит работы САП показал десятки нарушений и ненадлежащее исполнение обязанностей работников ведомства, в том числе и самого Холодницкого.